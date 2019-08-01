Евролига: Джеймс перешёл в ЦСКА, а Жеребко – в «Химки»

Победитель Евролиги ЦСКА очень сильно изменил свой состав. Ушли из команды Де Коло, Хиггинс, Хантер, Родригес и Питерс. Активность ЦСКА на трансферном рынке нарастает: вслед за центровым Костой Куфосом в команду Итудиса пришёл бывший разыгрывающий «Милана» Майк Джеймс.

Если Куфоса любители НБА знали как дублёра Демаркуса Казинса в «Сакраменто», за который грек выступал с 2015 года, то Джеймс в прошлом сезоне Евролиги выдвинулся в первый ряд звёзд. Джеймс стал лидером по результативности, попал во вторую символическую пятёрку турнира вместе с Де Коло, Мичичем, Таваресом и Пуарье и был признан MVP февраля. Джеймс моложе Серхио Родригеса, который из ЦСКА перебрался в обратном направлении – в «Милан». «Питерец.ру» надеется, что в ЦСКА Джеймс не будет гнаться за индивидуальной статистикой, а сыграет на команду, ведь отстоять титул особенно сложно. Хотя пример «Олимпиакоса» в 2013 году должен вдохновлять Итудиса.

«Химки» вслед за Тимофеем Мозговым подписали контракт ещё с одним представителем НБА. 32-летний швед Юнас Жеребко пополнил команду Куртинайтиса.