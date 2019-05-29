Профессиональная карьера Игоря Денисова завершена

СМИ сегодня вспоминают инциденты, связанные с Игорем Денисовым, который оставил яркий след в новейшей истории российского футбола. 17 мая Денисову исполнилось 35 лет, и в сезоне – 2019/2020 он уже участия не примет.

Ещё совсем молодой Денисов прославился обращённой к милиционеру фразой:

«Убирай пистолет, снимай форму, пошли драться один на один.»

В 2007 году Денисов повздорил с динамовским португальцем Леандро Фернандесом. Полузащитник «Зенита» явно умышленно потоптался на уже лежащем на газоне Фернандесе, после чего оппонент остановил и ударил Игоря, итог – обоюдное удаление. «Питерец.ру» не забыл и странную историю с непопаданием Денисова на успешное для сборной России Евро – 2008. Кто знает, как сыграла бы та команда с таким опорником в составе?

Прореагировал Денисов и на большие контракты Халка и Витселя. Эта история послужила толчком к уходу Денисова из «Зенита». А в 2015 году у Денисова случился конфликт со Станиславом Черчесовым во время пребывания обоих в «Динамо». Тренер не отреагировал на предложение выяснить отношения на кулаках и со временем оказался в «Локомотиве».