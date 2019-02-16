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» » «Динамо – ЛО» сотворило сенсацию в Уфе

«Динамо – ЛО» сотворило сенсацию в Уфе

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56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Букмекеры считали явным фаворитом «Урал», но динамовцы из Ленобласти смогли победить.

Волейбольное «Динамо – ЛО» располагается в нижней части турнирной таблицы волейбольной Суперлиги. Однако наши динамовцы – коллектив с характером, что и сполна почувствовал сегодня уфимский «Урал».

Клубный сайт сообщил, что в столице Башкортостана динамовцам пришлось играть без главного тренера Олега Шатунова. Не смогли сегодня помочь команде ещё и Денис Шипотько со Станиславом Гоцевым. «Питерец.ру» отмечает, что кадровые проблемы не помешали коллективу из Ленобласти сделать весомый стартовый задел. «Динамо – ЛО» буквально выгрызло победу в первой партии (26:24), смогли гости взять и второй сет (25:19).

Третью партию выиграли уфимцы со счётом 25:14 – проиграть дома всухую не позволило бы спортивное самолюбие игроков «Урала». Четвёртая партия шла в равной борьбе, но успешный для игрока хозяев Ерещенко эпизод позволил вырваться вперёд – 23:19. Так динамовцы довели этот матч до тай-брейка: на стороне отыгравшейся с 0–2 «Уфы» были ещё и свои болельщики. И вот тут «сосновоборцы» смогли совершить настоящий спортивный подвиг, выиграв решающую партию (16:14), а с ней и весь матч (3–2).

Все по теме: волейбол
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