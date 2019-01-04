ента новостей

23:13
Скучная победа СКА в Минске
22:31
Чемпионат КХЛ возобновился победами «Адмирала» и «Йокерита»
22:40
Олег Сапрыкин – пьяница и дебошир
23:05
Дубль Рундблада спас СКА во Владивостоке
17:00
Поражением от «Панатинаикоса» баскетбольный ЦСКА завершил первый круг Евролиги
12:36
На развязке КАД полностью перекроют четыре съезда
09:08
Сложности из-за долгов
08:51
Ремонт трубопроводов
22:07
Хабаровский сухарь Шестёркина
16:59
Только 9 школ из 20 будут построены в Петербурге в 2019 году
13:33
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
11:52
Зажигательная фанк-пати в пространстве FREEDOM
11:02
В Московском районе на пожаре погиб пенсионер
10:39
В Ленобласти задержаны подозреваемые в разбое на АЗС
10:34
В Петербург на Новый год
10:32
Беглов рассказал о неразвитой инфраструктуре города
09:28
Отставки продолжаются
22:13
«Автомобилист» обыграл «Авангард» в КХЛ, Шумаков очков не набрал
12:49
Фортепианный концерт PLUME
12:45
В Парголово мужчина разбился упав с 18-го этажа
12:41
Во Фрунзенском районе совершен разбой в продуктовом магазине
09:14
Автобусы в новогоднюю ночь
08:50
Увольнение Бабюк
22:01
«Куньлунь» трижды забил СКА, но проиграл
12:21
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
10:42
В Ленобласти задержан насильник из Молдавии
09:06
Новая должность Чуйченко
08:25
У Кержакова забрали сына
23:04
Плаза дебютировал в «Зените» с «-23» от «Химок»
11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Скучная победа СКА в Минске

Скучная победа СКА в Минске

0
42
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
sports.ru
Атака минского «Динамо» сегодня выглядела просто жалко: всего 12 бросков по воротам Хелльберга.

Минское «Динамо» сделало пару сомнительных кадровых приобретений. Новым капитаном команды стал хорошо известный любителям хоккея Алексей Терещенко, которому 38 лет. Ещё одним возрастным новичком минчан стал Дэвид Бут, который  в отчётной игре отметился только штрафными минутами за грубость.

Голкиперу Энроту удалось додержать счёт 0:0 до третьего периода, но тут СКА дважды забил. Открыл счёт Плотников, которому помог отличиться набравший отличную форму Рундблад. А за несколько минут до сирены Прохоркин реализовал удаление Пулккинена, и СКА одержал ожидаемую победу – 2:0. «Питерец.ру» рад за отстоявшего «на ноль» Хелльберга, но нагрузка ему выпала небольшая – всего 12 сэйвов за 60 минут игрового времени.

Самым напряжённым стал матч «Витязя» и ЦСКА. Подмосковная команда была в двух секундах от сенсации, поскольку сирена была совсем близко. Однако Науменков смог перевести встречу в овертайм, где победу ЦСКА принёс Хансен. Так московские армейцы сохранили отрыв от СКА, который составляет 6 очков, хотя у петербуржцев есть игра в запасе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-10-2018, 22:22
Со «Спартаком» СКА пришлось спасаться
6-12-2017, 23:20
СКА в овертайме дожал «Ак Барс» в Казани
21-08-2017, 23:08
СКА обыграл ЦСКА в первом матче нового сезона КХЛ – 4:2
25-03-2017, 20:03
Сергей Плотников дважды забил в ворота «Локомотива»
21-02-2017, 23:55
Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге
9-11-2016, 23:05
Знарок и СКА обыграли в Москве «Динамо»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
196
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
234
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
282
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
301
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх