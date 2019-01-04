Скучная победа СКА в Минске

Минское «Динамо» сделало пару сомнительных кадровых приобретений. Новым капитаном команды стал хорошо известный любителям хоккея Алексей Терещенко, которому 38 лет. Ещё одним возрастным новичком минчан стал Дэвид Бут, который в отчётной игре отметился только штрафными минутами за грубость.

Голкиперу Энроту удалось додержать счёт 0:0 до третьего периода, но тут СКА дважды забил. Открыл счёт Плотников, которому помог отличиться набравший отличную форму Рундблад. А за несколько минут до сирены Прохоркин реализовал удаление Пулккинена, и СКА одержал ожидаемую победу – 2:0. «Питерец.ру» рад за отстоявшего «на ноль» Хелльберга, но нагрузка ему выпала небольшая – всего 12 сэйвов за 60 минут игрового времени.

Самым напряжённым стал матч «Витязя» и ЦСКА. Подмосковная команда была в двух секундах от сенсации, поскольку сирена была совсем близко. Однако Науменков смог перевести встречу в овертайм, где победу ЦСКА принёс Хансен. Так московские армейцы сохранили отрыв от СКА, который составляет 6 очков, хотя у петербуржцев есть игра в запасе.