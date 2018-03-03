«Зенит» – «Амкар»: три удаления, ни одного гола

После сегодняшнего побоища с тремя красными карточками трудно поверить, что были в истории противостояния «Зенита» и «Амкара» матчи без предупреждений. После игры Роберто Манчини выразил недовольство судейством Владимира Сельдякова из Балашихи, который удалил с поля сначала Ерохина, а затем и Кришито.

Удаление итальянского защитника выглядело более справедливым: капитан «Зенита» явно завелся и поплатился за это. Комментировавший матч Геннадий Орлов определил «накладку», да и упал игрок «Амкара» явно без актёрства. Разгневанный Кришито отдал капитанскую повязку партнёру и покинул поля, крикнув судейской бригаде что-то вроде «Проснитесь!»

Ни вдесятером, ни вдевятером «Зенит» не смог забить и потерял 2 очка. Теперь будем ждать результата встречи между «Локомотивом» и «Спартаком». Сейчас железнодорожники опережают «сине-бело-голубых» на 7 очков, а если выиграют – разрыв вырастет до 10 очков.

Теперь Роберто Манчини должен успокоить команду, которую ждёт выезд в «Лейпциг». Клуб из бывшей ГДР сегодня примет дортмундскую «Борусиию».