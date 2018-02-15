Олимпиада – 2018: без медалей в парном катании

Отсутствие Столбовой и Климова сказалось: другая российская пара (Тарасова/Морозов) не смогла без ошибок откатать произвольную программу. Специалисты разберутся, кто из партнёров ошибся в решающий момент, но итоговые оценки отбросили Евгению и Владимира на 4-е место. А ведь в короткой программе Тарасова и Морозов выступили прекрасно и практически разделили лидерство с парой из КНР.

Однако произвольная программа стала бенефисом приехавшей на свою пятую Олимпиаду Алёны Савченко. Любители фигурного катания хорошо помнят эту спортсменку ещё в паре с Робином Шолковы – ныне тренером. Сейчас Савченко выступает с французом Брюно Массо, но – за Германию. Савченко после 15-го места на Олимпиаде – 2002 в Солт-Лейк-Сити и 6-го в олимпийском Турине Савченко выиграла две бронзовые медали в 2010 и 2014 годах. На этот раз – золото. Серебряные медали достались китайской паре, бронзовые – канадской.

Тренер Алексей Мишин выразил мнение, что оценки Тарасовой и Морозова могли быть и выше. «Питерец.ру» подчёркивает, что чемпионам Европы не повезло выступать после всех соперников.