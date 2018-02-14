Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде

История встреч со Словакией именно на Олимпийский Играх настораживала. Но слишком уж большой казалась разница в классе исполнителей: у нас – Дацюк и Ковальчук, у словаков – Бубела и Марцинко. Главный ветеран Сергей Мозякин моложе Ладислава Надя, которому 38 лет. Да и начало получилось отличным: уже к 5-й минуте «Олимпийские атлеты из России» вели со счётом 2:0.

Однако рулевой словацкой команды Крэйг Рэмзи не собирался выбрасывать белый флаг уже в дебюте. Заключительная пятиминутка стартового отрезка матча оказалась провалена. Сначала Олвецки не заметил Киселевича и попал точно между щитков Кошечкину. А вскоре Бакош переиграл голкипера «Магнитки» в ближнем бою. В концовке Кошечкин реабилитировался, ликвидировав два опаснейших выпада на свои ворота.

Однако в третьем периоде команда Олега Знарка уже проигрывала. Удаление Ивана Телегина словаки реализовали после трёхходовки Гашчак – Бакош – Черешняк. Соперник любезно предоставил два шанса в большинстве после удалений Марцинко и Чайковски, но атака подвела. Итог – 2:3 в стартовой игре и последнее место в группе В.