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Отрезвляющее поражение команды Знарка от словаков на Олимпиаде

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
reuters.com
Несмотря на статус фаворита, наши хоккеисты проиграли первый же матч группового турнира не самому сильному сопернику.  

История встреч со Словакией именно на Олимпийский Играх настораживала. Но слишком уж большой казалась разница в классе исполнителей: у нас – Дацюк и Ковальчук, у словаков – Бубела и Марцинко. Главный ветеран Сергей Мозякин моложе Ладислава Надя, которому 38 лет. Да и начало получилось отличным: уже к 5-й минуте «Олимпийские атлеты из России» вели со счётом 2:0.

Однако рулевой словацкой команды Крэйг Рэмзи не собирался выбрасывать белый флаг уже в дебюте. Заключительная пятиминутка стартового отрезка матча оказалась провалена. Сначала Олвецки не заметил Киселевича и попал точно между щитков Кошечкину. А вскоре Бакош переиграл голкипера «Магнитки» в ближнем бою. В концовке Кошечкин реабилитировался, ликвидировав два опаснейших выпада на свои ворота.

Однако в третьем периоде команда Олега Знарка уже проигрывала. Удаление Ивана Телегина словаки реализовали после трёхходовки Гашчак – Бакош – Черешняк. Соперник любезно предоставил два шанса в большинстве после удалений Марцинко и Чайковски, но атака подвела. Итог – 2:3 в стартовой игре и последнее место в группе В.
Все по теме: хоккей Сборная России Олимпиада
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