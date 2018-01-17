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» » «Химки» одержали трудную победу в Белграде несмотря на 27 очков Рочести

«Химки» одержали трудную победу в Белграде несмотря на 27 очков Рочести

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
Уверенно выиграв заключительную четверть, химкинские баскетболисты выиграли важнейший матч.

Положение «Химок» в турнирной таблице до начала 18-го тура баскетбольной Евролиги казалось сложным. Российский клуб держится в восьмёрке, которая продолжит борьбу в плей-офф. Но с основными конкурентами («Жальгирисом», «Маккаби» и «Басконией») команда Барцокаса и Шведа сыграет на выезде.

Первая четверть поединка с «Црвеной Звездой» оказалась проигранной – 14:21. Кто-то из игроков белградской команды даже забросил сверхдальний бросок, но уже после сирены на перерыв. Великолепный матч провёл Тэйлор Рочести (27 очков, 5 из 8 трёхочковых, 9 подборов и 7 передач). Но к четвёртой четверти американец устал, а других лидеров у «Црвены Звезды» не нашлось. А вот Швед буквально «убил» хозяев паркета несколькими дальними бросками. В активе Шведа – 29 очков, 5 подборов и 4 передачи. Наконец-то помог своей команде и Джеймс Андерсон (14 очков), который до этого больше разочаровывал. Подмосковная команды выиграла свой десятый поединок в Евролиге (при 8 поражений).

«Жальгирис» в Германии проиграл «Бамбергу» (86:93), но продолжает опережать химчан (11–7). «Олимпиакос» разгромил «Маккаби» с разницей «+30».
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