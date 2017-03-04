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» » Баскетбольный «Зенит» ожидаемо вылетел из Еврокубка

Баскетбольный «Зенит» ожидаемо вылетел из Еврокубка

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
basket.fc-zenit.ru
Команда Василия Карасёва так и не смогла оправиться от разгрома в краснодарском матче.

Формула Кубка Европы по баскетболу в этом сезоне изменилась, и разница очков в матчах плей-офф не важна. Но «Зенит» не смог этим воспользоваться, проиграв вчера первую четверть «-15». Казалось, продолжается кошмар первого матча, когда «Зенит» был разгромлен в гостях.

В дальнейшем «Локомотив-Кубань» спокойно довёл матч до победы. «Сине-бело-голубые» по ходу игры смогли лишь добиться разницы «-8». Итоговые 88:77 в пользу команды Обрадовича оформили выход «Локомотива» в полуфинал Еврокубка. Самыми результативными стали вчера Маркович (21 очко) и Карасёв-младший (20 очков).

Ещё одним полуфиналистом неожиданно стал «Хапоэль», повторно обыгравший «Гран-Канарию». Лучшим у израильского клуба стал Амаре Стаудмайр – 15 очков, 8 подборов и «+20» полезности. У проигравших 17 очков набрал финский защитник Сасу Салин.

«Химки» смогли сравнять счёт в серии с «Валенсией», а «Уникаха» одолела дома «Баварию». «Питерец.ру» надеется, что «Химки» смогут выиграть решающий матч серии, который состоится 8 марта в Валенсии.
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