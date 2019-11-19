ента новостей

16:04
В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»
11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
11:10
В Ленобласти родственник насиловал ребенка три месяца
11:00
В Петербурге закрыто подпольное казино
09:47
В батонах оказалось больше сахара
09:11
Вспоминаем самое масштабное наводнение
00:32
Шоу звена Шипачёва в Нижнекамске: Яшкин сделал дубль
15:39
Художественный проект «От формы к знаку»
14:20
Белорусы могут проголосовать в Петербурге
10:46
Цифровизация строительных компаний
10:42
На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома
10:10
В декабре «Невский проспект» окажется в Эрмитажном театре
10:08
История о Человеке
01:07
Волейбольный «Зенит» и «Динамо–ЛО» по-разному выступили в Кубке России
07:35
Всемирная неделя предпринимательства
07:33
Самое безопасное метро
00:16
Де Коло не играл, и «Фенербахче» уступил в Москве ЦСКА «-18»
12:19
В Петербурге гражданка Китая погибла при падении из окна
12:16
В Петербурге задержали группу угонщиков автомобилей среднего класса
11:44
В Петербурге предложили новый способ штрафовать за неоплату парковки
11:43
Депутаты Петербурга предлагают обязать управляющие компании отвечать на запросы граждан
11:42
В Петербурге может появиться единый реестр театров
11:40
Конгрессно-выставочный центр может появиться в Конюшенном ведомстве
09:25
Проблемный дом достроен через 18 лет
08:58
Появились смартфоны-раскладушки
23:06
«Зенит» достойно проиграл «Эфесу», выиграв заключительную четверть «+17»
11:04
в Парголово молодая девушка погибла при падении с высоты
10:56
В Кировском районе задержали автоугонщиков
10:27
В Петербурге уничтожены полтонны фальсифицированного сливочного масла
09:12
Вера в Бога спасает от наркотиков
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»

В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»

0
65
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»

18 ноября в библиотеках России начался недельный марафон «Живой классики». Для школьников подготовили десятки мастер-классов и занимательных лекций о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Как помочь школьникам полюбить чтение? Какой литературой интересуются современные подростки? Как стать хорошим чтецом? – с 18 по 24 ноября на эти и другие вопросы будут отвечать профессионалы в области литературы, актерского мастерства и библиотекари. Акция «Неделя Живой Классики» проходит в России уже третий раз, в ней участвуют как крупные областные, так и небольшие сельские и школьные библиотеки.

Главная задача – помочь школьникам в подготовке к конкурсу «Живая классика», расширить их читательский кругозор, подобрать наиболее подходящую к характеру и темпераменту чтеца книгу. Как показывает опыт прошлогодних акций, библиотекари стараются найти творческий подход в решении этой задачи: придумывают новые активности, приглашают актеров и лекторов, организуют для школьников выставки, устраивают экскурсии. В этом году особенно активны школьные библиотеки, которые в прошлом году подхватили эстафету у районных, городских и областных библиотек.

В Санкт-Петербурге мероприятия пройдут в 18 школьных библиотеках, а также в ЦДБ им. Н.А. Внукова (Выборгский район), ЦГДБ им. А.С. Пушкина, филиал №1 (Центральный район), ЦРБ им. Л. Соболева (Невский район), Детская библиотека №6 им. В.Г.Короленко (Фрунзенский район), Библиотека им. В.И. Ленина (Петроградский район), Детская библиотека «Остров сокровищ» (Красносельский район).

Для посетителей акции «Неделя Живой Классики» вход свободный.

По окончании акции сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору книг, сделают подборки интересной литературы, наиболее полезные из которых будут опубликованы на разных интернет-ресурсах и в СМИ.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения РФ, и с 2019 года включён в список конкурсов, рекомендованных Министерством. Уже третий год конкурс реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», глав всех регионов РФ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-10-2019, 17:07
Литературный проект «Живая классика»
9-04-2019, 10:04
Лучшие юные чтецы Петербурга поедут в Артек
27-02-2019, 12:05
Мечта об «Артеке» – стимул к победе: В Санкт-Петербурге проходят школьные этапы «Живой классики»
13-02-2019, 13:16
В Петербурге начались этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
26-09-2018, 19:41
«Письмо Татьяны к Онегину - заведомо провальная идея»
15-11-2015, 12:41
Акция «Неделя тепла»

Происшествия на дорогах

0
172
11-11-2019, 10:33
В Ленобласти фура сбила велосипедиста
0
490
28-10-2019, 11:33
Смертельное ДТП в Кировском районе Ленобласти
0
563
23-10-2019, 13:33
В Адмиралтейском районе в ДТП пострадало 6 человек
0
1 020
21-10-2019, 11:40
В Петербурге произошло серьезное ДТП, маршрутка врезалась в трамвай
Наверх