В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»

18 ноября в библиотеках России начался недельный марафон «Живой классики». Для школьников подготовили десятки мастер-классов и занимательных лекций о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Как помочь школьникам полюбить чтение? Какой литературой интересуются современные подростки? Как стать хорошим чтецом? – с 18 по 24 ноября на эти и другие вопросы будут отвечать профессионалы в области литературы, актерского мастерства и библиотекари. Акция «Неделя Живой Классики» проходит в России уже третий раз, в ней участвуют как крупные областные, так и небольшие сельские и школьные библиотеки.

Главная задача – помочь школьникам в подготовке к конкурсу «Живая классика», расширить их читательский кругозор, подобрать наиболее подходящую к характеру и темпераменту чтеца книгу. Как показывает опыт прошлогодних акций, библиотекари стараются найти творческий подход в решении этой задачи: придумывают новые активности, приглашают актеров и лекторов, организуют для школьников выставки, устраивают экскурсии. В этом году особенно активны школьные библиотеки, которые в прошлом году подхватили эстафету у районных, городских и областных библиотек.

В Санкт-Петербурге мероприятия пройдут в 18 школьных библиотеках, а также в ЦДБ им. Н.А. Внукова (Выборгский район), ЦГДБ им. А.С. Пушкина, филиал №1 (Центральный район), ЦРБ им. Л. Соболева (Невский район), Детская библиотека №6 им. В.Г.Короленко (Фрунзенский район), Библиотека им. В.И. Ленина (Петроградский район), Детская библиотека «Остров сокровищ» (Красносельский район).

Для посетителей акции «Неделя Живой Классики» вход свободный.

По окончании акции сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору книг, сделают подборки интересной литературы, наиболее полезные из которых будут опубликованы на разных интернет-ресурсах и в СМИ.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения РФ, и с 2019 года включён в список конкурсов, рекомендованных Министерством. Уже третий год конкурс реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», глав всех регионов РФ.