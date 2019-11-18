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Питерец.ру » Культура » История о Человеке

История о Человеке

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Опубликовал: Елизавета Ронгинская
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Фото:
ТЮЗ
11 ноября состоялся юбилейный вечер «В поисках радости», главными героинями которого стали четыре актрисы ТЮЗа: Наталья Боровкова, Лиана Жвания, Надежда

11 ноября состоялся юбилейный вечер «В поисках радости», главными героинями которого стали четыре актрисы ТЮЗа: Наталья Боровкова, Лиана Жвания, Надежда Шумилова и Мария Соснякова. Квартет учениц З.Я. Корогодского представил удивительную программу, самобытную и искреннюю, наполнившую сердца зрителей счастьем и светлой грустью.
Режиссером праздничного вечера выступил народный артист России В.А. Дьяченко, замечательный партнер по сцене, тонко чувствующий актрис. Наверное поэтому, со сцены прозвучала настоящая история о Человеке, охватившая творческий путь каждой актрисы и веху жизни ТЮЗа. Юбилейная программа была разделена на четыре части, живописно рисующие сценический почерк корифеев труппы ТЮЗа. Благодаря фото и кино хронике зрители увидели знаковых людей в жизни актрис и ставшие легендой театральные и кинороли.
Мария Соснякова работает в ТЮЗе с 1981 года. За эти годы сыграла более 60 ролей, как в спектаклях маститых режиссеров, так и молодых экспериментаторов. Актриса готова отправляться в театральные путешествия, если режиссер понимает целесообразность приема и представляет масштаб темы. Мария Соснякова является членом жюри Международного Брянцевского фестиваля, умело оценивает работу детей, трепетно отзываясь на проявление таланта. Актриса – удивительно музыкальный человек, прекрасно исполняющий композиции в мюзиклах: «Кентревильское привидение» и «Бедная Лиза». Масштаб дарования подчёркивается многообразием ролей Марии Сосняковой: ее сценическому перу принадлежит и лиричная, природная героиня в «Бедной Лизе», и искрометные, абсурдистские характеры в спектаклях «Лицо Земли» и «Спички».
История о Человеке

Актриса представила отрывки из нескольких спектаклей: «Чудаки», «Вредные советы», «Бред вдвоем», «Зеленая птичка», «Маленький принц», «Наш городок», «Бедная Лиза». Замечательно разные образы: наполненная любовью мисс Гибс, светлый мечтательный принц, обворожительно-бытовая Она, несчастная поэтичная Нинетта, нашедшая гармонию Мать изящно обрисовали амплитуду возможностей актрисы. Примечательно, что стихия Марии Сосняковой – вода, а, значит, ей характерна тонкая интуиция, парящая фантазия и яркое воображение. Все – это оплот личности актрисы, получившей в этом году Грамоту Президента РФ.
Заслуженная артистка России Надежда Шумилова поражает своим очарованием и молодостью: времени неподвластна истинная красота. Уже на 2 курсе актриса исполнила главную роль на сцене ТЮЗа в спектакле «Весенние перевертыши», а с 1975 года была принята в труппу театра. Огромная подборка киноролей: «Серебряные струны», «Надежда и опора», «Людмила» и другие, нарисовали удивительную силу духа и энергичность Надежды Шумиловой, при выдающихся ролях в ТЮЗе, играющей параллельно в кино.

Одна из знаковых работ – репетиции с Александром Володиным, в итоге которых получилась работа «Всё наши комплексы». Надежда Шумилова вместе с Василиной Стрельниковой чудесно исполнили данный рассказ, нарисовав такую простую и щемящую картину переживаний женской души. Сергей Надпорожский прочитал монолог «Стыдно быть несчастливым», который утонченно завершил творческое и человеческое высказывание актрисы. Стремление к естественности, первоосновам бытия, профессиональному, психологическому театру пронизывает существование актрисы. Сейчас Надежду Шумилову можно увидеть в задорном образе Атаманши в «Снежной Королеве», тонкой и любящей Эрнестины в «Близких друзьях» и других работах. Стихия Надежды Шумиловой – воздух, поэтому ей свойственна чувствительность, стремление к свободе, увлеченность и предприимчивость. Огромная сила духа и уверенность – жизненное кредо актрисы, получившей Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Заслуженная артистка России Наталья Боровкова – человек с удивительным чувством такта и природной интеллигентностью. Невесомая, хрупкая, излучающая свет и покой, многогранная актриса – надежный партнер и отдающий всю себя театру человек. Наталья Боровкова с 1972 года работает в ТЮЗе, сыграла более 70 ролей. Помимо этого, актриса известна благодаря работам в кино, фильмам: «Заячий остров», «Кончина», «Начальник карусели» и другие. Пластичная, утонченная, наполненная глубоким и искрящимся талантом Наталья Боровкова исполнила отрывок из спектакля «Бешеные деньги», в котором она играет Надежду Чебоксарову, привыкшую к праздной жизни и удовольствиям. Так же вместе с Леонидом Михайловским актриса сыграла рассказ «Любовь», нежно и трепетно, с большим юмором и стеснением рисующий отношения молодых.

Наталью Боровкову поздравили однокурсники и внучка Глафира Лаврова, актриса БДТ. Сейчас ктрису можно увидеть в роли Аленки в спектакле «Денискины рассказы», мисс Полли в «Поллианне», Арины Власьевны в «Отцах и детях» и других спектаклях. Стихия Натальи Боровковой – земля, поэтому чертами ее личности является надёжность, душевное равновесие и цельность. Актриса получила Благодарность Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, отметившей вклад актрисы в развитии личности подрастающего поколения.
Заслуженная артистка России Лиана Жвания по знаку гороскопа тоже земля, но это внутренняя глубина актрисы, холеричная и абсолютно огненная натура которой выходит на первый план. На юбилейном вечере Лиана Жвания была ярка, иронична и непредсказуема: горячее сердце актрисы вызывало теплую ответную реакцию зрителей. Актриса сыграла две зарисовки: «Тюк» и «Демоническая женщина», представ в совершенно разных сценических амплуа. Абсурдизм, высокий накал страстей, подробность проживания, желание быть услышанной наполняют душу чудесной актрисы.

Лиана Жвания в труппе театра с 1972 года, сыграла более 60 ролей, из которых самыми известными стали работы в спектаклях: «Мадам Маргарита», «Открытый урок, «Наш, только наш». Предприимчивая и креативная актриса непоколебима в своих решениях и всегда идет до конца, что вызывает уважение партнеров и любовь зрителей. В этом году актриса выпустила премьеру – «Сказку о потерянном времени», где она феерично играет мадам Хандру. Помимо этого актриса занята в спектаклях: «Записки Поприщина», «Доходное место», «Иудушка из Головлева» и других, где абсолютно неповторима и зажигательна. Удивительная роль в фильме «Двенадцать месяцев» принесла Лиане Жвании всероссийскую известность: одинокая и капризная принцесса стала эталоном советского кинематографа. Актриса получила Почетную грамоту Комитета по культуре Санкт-Петербурга, благодарного за преданное служение театру.
Юбилейный вечер был наполнен нежной грустью, воспоминаниями молодости, неземным талантом и содержательной энергией. Дай Бог каждому прожить такую насыщенную театральную жизнь, полную ярких свершений, единомышленников, любви и внимания! А то ли еще будет! Труппа театра исполнила несколько музыкальным композиций, которые выразили чувства ТЮЗа, сохранившего свою самобытность именно благодаря стихийным натурам актрис. Наталья Боровкова, Лиана Жвания, Надежда Шумилова, Мария Соснякова, вы - украшение труппы! Желаем вам творческой реализации, сил и веры в свое дело!

Елизавета Ронгинская
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