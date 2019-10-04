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» » Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»

Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
К началу осенних каникул Исторический парк «Россия – моя история» подготовил в подарок юным посетителям мюзикл «Золушка»

26 октября в 18.00 на сцене Исторического парка «Россия – моя история» состоится премьера мюзикла «Золушка» - чудесной сказки, напоминающей, что каждая девушка на самом деле принцесса.

Волшебная история вызывает добрую улыбку у взрослых, волнует и радует детей, учит их состраданию, честности, искренности и трудолюбию. Мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро, веселые зажигательные танцы, остроумные диалоги - прекрасный повод провести вечер с семьёй и друзьями на удивительном представлении.

Яркая музыкально-театрализованная постановка перенесет зрителей в мир волшебства, где вера в чудо помогает главным героям преодолеть все невзгоды и трудности. Удивительный, трогательный, неповторимый спектакль надолго запомнится гостям мероприятия.

В 17.30, перед началом представления состоится торжественное открытие выставки живописных картин советского и российского художника-иллюстратора А. Д. Рейпольского. Посетители смогут увидеть изображения сказочных персонажей и сцен из любимой «Золушки» и сфотографироваться в специальной фотозоне. Выставка продлится до 2 декабря.

Возрастное ограничение 0+

Продолжительность 1 час

Вход на мероприятие и выставку свободный.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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