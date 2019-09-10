Спектакль Danger, Gulliver!

Городской образовательный проект iD Club от компании Euroinvest Development приглашает на постановку Danger, Gulliver! единственного в России конно-драматического театра «ВелесО» клиентов и партнеров компании, а также неравнодушных петербуржцев. Для зрителей предусмотрены трансфер, фирменный чай на костре и сладости, а также сюрпризы для маленьких гостей.

Спектакль-путешествие создан по мотивам известного произведения Свифта. Вместе с главным героем романа зрители попадут в страну гуигнгнмов – добродетельных разумных лошадей, повстречают британскую королеву и познакомятся с Еху. Примечательно, что природа Ленобласти тоже играет существенную роль в спектакле: действия начинаются на закате на фоне леса, а ручей становится неотъемлемой декорацией. Театр предлагает заново найти в себе и природе ответы на такие, казалось бы, простые вопросы: кто такой «человек разумный» и кто такие братья наши меньшие.

«ВелесО» основан Евгением Ткачуком в 2016 году. Частный театр расположен во Всеволожском районе близ деревни Лепсари. Его идея – создать лучший театр на природе, где лошади выступают как профессиональные актеры, но на свободе, без амуниции и применения жесткой дрессуры. В спектаклях играют артисты из ведущих театров страны: Александринского театра, БДТ им. Товстоногова, Театра Наций и других.

«Мы стремимся использовать энергию, посредством которой «общаются» лошади. Нельзя изо дня в день заставлять коня исполнять одну и ту же

«партитуру действий». Нужно по возможности отталкиваться от того, что ему интересно сегодня. Конный театр — это обостренное чувство партнерства», — поясняет Евгений Ткачук, создатель театра.

Участие бесплатное. Количество мест строго ограничено!

Регистрация. Для участия обязательна предварительная регистрация по ссылке: http://eid.spb.ru/club по промокоду #IDTEATR и подписка на группу iD Мурино: https://vk.com/idmurino_ru. Зарегистрироваться необходимо до 13 сентября, 14.00. В этот же день в 15:00 в группе проекта ВКонтакте https://vk.com/idmurino_ru: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора. Обратите внимание: если вы планируете приехать с детьми, то при регистрации нужно указать эту информацию, заполнив соответствующую форму.

15 сентября 2019 года

Возрастное ограничение 3+

Участие бесплатное по предварительной регистрации