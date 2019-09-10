ента новостей

13:04
Спектакль Danger, Gulliver!
12:36
В Петербург не пропустили партию мороженой рыбы из Аргентины
11:52
На участке внешнего кольца КАД между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:53
В Петербурге задержаны автоугонщики
09:25
Утилизация ртути
09:23
Квартиры выросли в цене
22:32
«Магнитка» Ильи Воробьёва уступила «Автомобилисту» по буллитам
13:19
Выставка фотографий «Моя Планета. Сокровища России»
13:16
Концерт панк-оперы «МЕДЕЯ»
12:57
Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»
12:34
Фестиваль Китайских Фонарей
12:30
Концерт музыкального дуэта Botticelli Duo
12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
08:53
Предшественники Беглова
07:48
Борьбу никто не навязал
22:25
Жирков и Дзюба – герои победы в Шотландии
07:22
Популярность айфонов
07:18
Кокорин на свободе - что дальше?
21:53
СКА крупно проиграл «Автомобилисту», Мэйсек делал дубль
14:26
Мостовой переход на Верхне-Свирской ГЭС будет реконструирован
14:15
Лекция «Победоносное имя в истории. Святой благоверный князь Александр Невский»
13:41
Понитка из «Зенита» помог Польше обыграть Россию на чемпионате мира «+5»
10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
08:07
Кто победит на выборах?
07:53
Открытие новых станций метро переносится
23:27
5 сентября в КХЛ: победы «Сибири», «Барыса» и «Амура»
17:24
Лекция "Ништадтский мир: как и благодаря чему Россия стала великой державой"
17:08
На двух путепроводах на трассе «Кола» ограничат пропускную способность
15:14
В Петербург не пустили зараженные монилиозной гнилью фрукты
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Спектакль Danger, Gulliver!

Спектакль Danger, Gulliver!

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Спектакль Danger, Gulliver! единственного в России конно-драматического театра «ВелесО»

Городской образовательный проект iD Club от компании Euroinvest Development приглашает на постановку Danger, Gulliver! единственного в России конно-драматического театра «ВелесО» клиентов и партнеров компании, а также неравнодушных петербуржцев. Для зрителей предусмотрены трансфер, фирменный чай на костре и сладости, а также сюрпризы для маленьких гостей.

Спектакль-путешествие создан по мотивам известного произведения Свифта. Вместе с главным героем романа зрители попадут в страну гуигнгнмов – добродетельных разумных лошадей, повстречают британскую королеву и познакомятся с Еху. Примечательно, что природа Ленобласти тоже играет существенную роль в спектакле: действия начинаются на закате на фоне леса, а ручей становится неотъемлемой декорацией. Театр предлагает заново найти в себе и природе ответы на такие, казалось бы, простые вопросы: кто такой «человек разумный» и кто такие братья наши меньшие.

«ВелесО» основан Евгением Ткачуком в 2016 году. Частный театр расположен во Всеволожском районе близ деревни Лепсари. Его идея – создать лучший театр на природе, где лошади выступают как профессиональные актеры, но на свободе, без амуниции и применения жесткой дрессуры. В спектаклях играют артисты из ведущих театров страны: Александринского театра, БДТ им. Товстоногова, Театра Наций и других.

«Мы стремимся использовать энергию, посредством которой «общаются» лошади. Нельзя изо дня в день заставлять коня исполнять одну и ту же

«партитуру действий». Нужно по возможности отталкиваться от того, что ему интересно сегодня. Конный театр — это обостренное чувство партнерства», — поясняет Евгений Ткачук, создатель театра.

Участие бесплатное. Количество мест строго ограничено!

Регистрация. Для участия обязательна предварительная регистрация по ссылке: http://eid.spb.ru/club по промокоду #IDTEATR и подписка на группу iD Мурино: https://vk.com/idmurino_ru. Зарегистрироваться необходимо до 13 сентября, 14.00. В этот же день в 15:00 в группе проекта ВКонтакте https://vk.com/idmurino_ru: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора. Обратите внимание: если вы планируете приехать с детьми, то при регистрации нужно указать эту информацию, заполнив соответствующую форму.

15 сентября 2019 года
Возрастное ограничение 3+
Участие бесплатное по предварительной регистрации

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

23-04-2017, 08:59
"Золотую маску" получил худрук БДТ
21-08-2015, 08:57
Новый сезон Театра балета Эйфмана в Северной столице откроется спектаклем «По ту сторону греха»
12-05-2015, 11:07
Спектакль в честь памяти князя Владимира
22-04-2015, 09:19
Театр DEREVO покажет спектакль "Острова".
11-02-2015, 07:39
Петербургские зрители увидят спектакль по двум произведениям Хармса
4-09-2013, 17:57
В сентябре ТЮЗ им. Брянцева покажет свои лучшие спектакли малой формы!

Происшествия на дорогах

0
108
Вчера, 12:22
Смертельное ДТП в Лужском районе
0
103
Вчера, 12:19
В Ленобласти в ДТП погибли три человека
0
155
6-09-2019, 10:52
В Ленобласти таксист сбил ребенка
0
183
28-08-2019, 15:47
В Ленобласти насмерть сбит пешеход
Наверх