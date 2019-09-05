Открытие XXIX кинофестиваля «Послание к человеку»

14 сентября на Дворцовой площади состоится церемония открытия XXIX Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Вход - свободный, начало – в 19.00. В церемонии примет участие актер Удо Кир. После приветственного слова на огромном экране, расположенном у Эрмитажа, будет показан фильм «Диего Марадона» Азифа Кападиа. Церемонию дополнит концерт Евгения Маргулиса. Сайт кинофестиваля message2man.com. Генеральным спонсором кинофестиваля выступает лесопромышленная компания АО «Группа «Илим» (www.ilimgroup.ru).

14 сентября на Дворцовой площади пройдет церемония открытия XXIX кинофестиваля «Послание к человеку». Почетный гость церемонии –Удо Кир. Один из ведущих немецких актеров, протеже Райнера Вернера Фассбиндера, снимался во многих фильмах Ларса Фон Триера. Сыграл более 230 ролей, в том числе в картинах «Печать дьявола», «Кровь для Дракулы», «Мой личный штат Айдахо», «Джонни-мнемоник», «Блэйд», «Армагеддон», «Грайндхаус». Удо Кир даст старт XXIX кинофестивалю «Послание к человеку» на Дворцовой площади, а 15 сентября в кинотеатре «Аврора» представит зрителям российскую премьеру фильма «Раскрашенная птица» (режиссер Вацлав Мархоул), снятого по роману польско-американского писателя Ежи Косинского.

По красной ковровой дорожке пройдут актеры, режиссеры, деятели культуры - гости и участники МКФ «Послание к человеку». Среди них - японский режиссер-документалист Кадзуо Хара, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, признанный режиссер и документального, и игрового кино Пирьо Хонкасало (Финляндия), обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), Президент Амедиатеки Линда Дженсен (США) и многие другие.

Церемония начнется с приветственного слова Президента кинофестиваля «Послание к человеку», режиссера Алексея Учителя и Председателя Международного жюри фестиваля, голландской актрисы, обладательницы национальных и международных наград Йоханны тер Стехе.

За музыкальное сопровождение отвечает Заслуженный артист России Евгений Маргулис. Он из тех, кого называют «легендами русского рока». Исполнительское мастерство, мощная традиция, настоящий драйв и огромный музыкальный опыт за плечами, который позволяет делать то, что нужно для души, не оглядываясь на суетливую конъюнктуру рынка.

После официальной части на экране площадью более ста квадратных метров пройдет показ двухчасового документального фильма «Диего Марадона» Азифа Кападиа.

Азиф Кападиа – британский режиссер индийского происхождения. Его фильмы неоднократно получали награды – «Овцекрад» (1997), выиграл две награды на Каннском кинофестивале, «Воин» (2001), получил награду как «Лучший британский фильм 2003» и «Сенна» (2010), победитель премии БАФТА (британский прототип американского Оскара), как лучший документальный фильм и был удостоен награды на Суданском кинофестивале.

Мировая премьера фильма “Диего Марадона” состоялась на Каннском фестивале, российская пройдет на кинофестивале «Послание к человеку». Даже тем, кто хорошо знаком с биографией аргентинского футболиста, будет интересно посмотреть фильм, построенный на уникальных архивных записях — от главных футбольных матчей до уникальных кадров из семейных архивов.

15 сентября полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости даст старт кинопоказам фестиваля. Выстрел осуществит режиссер Удо Кир. Показы начнутся в киноцентре «Великан», кинотеатре «Аврора», на Лендоке, на Ленфильме и других городских площадках.

Программу и расписание фестиваля можно изучить на сайте message2man.com.

Дворцовая площадь

14 сентября, начало в 19.00

Вход свободный!