Выставка «Цветы и женщины»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) приглашает на посмертную выставку петербургского живописца Валерика Апиняна, яркого и многогранного художника, ушедшего в июне 2019 года. Он работал в разных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, ню, сюжетные композиции.

Непосредственное искусство Апиняна без ребусов и шарад с первого взгляда воздействует на эмоции зрителя, щедро одаривая сочным колоритом и тончайшей градацией настроения. Мировоззренческая и эстетическая направленность его творчества – нести в мир радость, красоту и гармонию, которые воспринимаются как безудержное движение жизни.

На экспозиции будет представлено более 30 живописных полотен автора.

Произведения Валерика Апиняна хранятся в фондах Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Государственной картинной галереи Армении, Музея современного искусства (Ереван, Армения), в частных коллекциях в России и за рубежом.

16 августа - 15 сентября 2019