В Петербурге пройдет сбор книг для пострадавших от наводнения библиотек Иркутской области

По предварительным данным, собранным методистами Иркутской ОУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, от наводнения полностью или частично пострадало девять библиотек. Суммарный объем книжного фонда составляет порядка 130 тысяч экземпляров.

Желающие участвовать в акции могут приносить книги в Информационно-досуговый центр «М-86» (филиал Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского) по адресу Московский проспект, 86, м. «Фрунзенская» с 7 по 9 августа. Время работы центра с 12 до 20 часов. Библиотеки Иркутской области будут рады принять в дар отечественную и мировую классику, книги для детей, деловую литературу, учебники. Организаторы акции настоятельно просят приносить книги в идеальном и хорошем состоянии, предпочтительно последних лет издания.

Сергей Гирдин прокомментировал идею проекта: «Мы отправили запрос в областную библиотеку Иркутска – можем ли мы помочь пострадавшим городам и поселкам? Директор Иркутской областной библиотеки Лариса Сулейманова с энтузиазмом откликнулась на наше предложение. Мы призываем присоединиться к нашей акции издательства, книжные магазины, учреждения культуры и неравнодушных петербуржцев. Я надеюсь, что они смогут пожертвовать часть своих фондов. Я возьму на себя затраты по доставке книг в Иркутск».

Доставку и распределение собранных книг по библиотекам Иркутской области планируется завершить к началу учебного года.

О Сергее Гирдине

Основатель и почетный президент компании «Марвел-Дистрибуция» — одного из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибуторов на территории России и стран СНГ. В 2016 году начал формировать коллекцию африканского искусства совместно с Государственным Эрмитажем. В дар музею передано более 60 предметов, порядка тридцати из них вошли в постоянную экспозицию в Главном штабе.