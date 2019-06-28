ента новостей

14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
14:41
В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"
14:33
Пользователи купонных сервисов чаще всего стараются сэкономить на еде
11:35
На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:32
В центре Петербурга мигранта задержали за карманную кражу
11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
10:23
Уничтожены нелегальные дороги
08:13
Отказ от доллара стал реальностью
13:19
Ряды баскетбольного «Зенита» пополнил Хвостов. Причина – Евролига?
13:12
Концерт 2x2 Saxophone Quartet
12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
09:44
Предложение Жириновского
09:17
Пропадают крышки люков
19:46
THE CELLO QUARTET: саундтреки к кинофильмам
19:37
Театральная лаборатория Gogol School впервые в Санкт-Петербурге
15:18
Сегодня Геннадий Зюганов отмечает 75-й день рождения
14:08
Концерт «Римские каникулы»
14:05
Спектакль «А я была его женой...»
10:51
На участке между Парашютной и Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД
10:30
Будет ли День воспитателя?
09:49
Акция против единороссов
23:11
Что думают коммунисты о триллионе рублей
22:13
Петербуржцы чаще покупают многолетние растения и рассаду пряных трав
18:04
Бразилец Лоди – потенциальный новичок «Зенита»
10:28
«Цифровая верфь» - прорывной проект Корабелки
09:40
В Ленобласти ограбили пенсионерку
09:33
Реверсивное движение введут на путепроводе над КАД
08:10
Инновационный центр
07:44
Как улучшить безопасность на дорогах?
23:33
Андрей Зубков стал игроком «Зенита»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"

В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"

0
3
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Visit Petersburg
В Санкт-Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета" Гедиминаса Таранды.

С 14 июня по 7 июля в Санкт-Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета" Гедиминаса Таранды. Впервые за долгие годы знаменитый коллектив прибыл в Санкт-Петербург с полноценными гастролями. Выступления проходят в рамках мирового турне - от Бразилии до Австралии - посвященного 25-летию труппы.
Артисты представляют петербургской публике известные во всем мире балеты на сцене ДК им.Ленсовета (Каменноостровский пр.,42). "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Шехеразада", "Кармен-сюита" и "Болеро" в редакции Гедиминаса Таранды становятся целостным и эффектным действом в духе "творческой империи" русской балетной школы. Спектакли труппы "Имперского Русского балета" отличаются особой выразительностью, грацией, продуманной сценографией и виртуозностью исполнения. Ведущие солисты коллектива - Лина Шевелева, Анна Пашкова, Нариман Бекжанов, Лев Брель.

"Мы с нетерпением ждем выступлений в Санкт-Петербурге, где прошло становление русского балета и где так ценят и любят балетное искусство. Мы не были здесь очень давно и сейчас, наконец, включили Петербург в нашу гастрольную афишу. Наше юбилейное турне включает также спектакли в Бразилии, Китае, Болгарии, Италии, Новой Зеландии и Австралии", - говорит художественный руководитель труппы Гедиминас Таранда.

Идея создания коллектива родилась в 1994 году во время проведения в Японии юбилейных концертов Майи Плисецкой, их программу подготовил Гедиминас Таранда, танцовщик и педагог. Название "Имперский Русский Балет" это дань памяти Императорской фамилии России, внесшей значительный вклад в развитие русской культуры, включая создание Большого и Мариинского театров.

На протяжении четверти века с артистами труппы работают педагоги-репетиторы экстра-класса. С "Имперским русским балетом" в разное время сотрудничали всемирно известные танцовщики и звезды балета: Патрик Дюпон (Opera de Paris), Фарух Рузиматов, Юлия Махалина и Диана Вишнева (Мариинский театр), Людмила Семеняка, Светлана Захарова (Большой театр), Денис и Анастасия Матвиенко, Владимир Малахов, Джулия Кент ( ABT ), Люсия Лакарра и Сирил Пьер, Мария Кочеткова , Тамие Кусакари и многие другие.

Коллектив активно гастролирует и за 25 лет своей работы выступил на лучших мировых площадках в Японии, США, Канаде, Бразилии, Чили, Испании, Португалии, Франции, Германии, Израиле, Австралии и др. <Имперский Русский Балет> - постоянный участник крупных международных фестивалей, гала-концертов, шоу, благотворительных и социальных проектов.

Три недели выступлений труппы в Санкт-Петербурге в фойе ДК им.Ленсовета зрителей ждет интерактивная выставка "Театральное закулисье" и выставка балетных костюмов.

Расписание гастролей:

ИЮНЬ
14, 25 июня - "Шехеразада". "Болеро". "Спящая красавица"
15,22,23,28,29,30 июня - "Лебединое озеро"
16,18,27 июня - "Дон Кихот"
19, 20,21,26 - "Щелкунчик"

ИЮЛЬ
2 июля - "Кармен-сюита". "Болеро". "Спящая красавица"
3 июля - "Щелкунчик"
4 июля - "Дон Кихот"
5,6,7 июля - "Лебединое озеро"

Источник: Visit Petersburg
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-11-2018, 14:53
Балет «Лебединое озеро»
10-07-2016, 19:00
В городе стартовали выступления Театра балета Бориса Эйфмана
22-12-2015, 18:47
Мировая премьера балета «Маша и Щелкунчик»
10-01-2015, 12:45
Выступления Московского театра классического балета
5-03-2013, 07:44
Гала-концерт «Шедевры мирового балета» от театра «Русский балет»
4-01-2013, 10:33
Балет «Щелкунчик» в классической постановке Василия Вайнонена на сцене Маринки представят юные артисты из Вагановского училища

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
0
118
Вчера, 12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
0
205
18-06-2019, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
211
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
Наверх