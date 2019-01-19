Выставка живописных работ Натальи Егоровой "Дыхание цветов"

16 января в Мансарде Художников открывается выставка Натальи Егоровой «Дыхание цветов». Во всех своих картинах Наталья стремится запечатлеть мимолетные ощущения, поймать мгновение, которое исчезнет через секунду. Егорова – современная последовательница импрессионистов и в ее картинах легко увидеть особый свет и присущую импрессионизму мечтательность.

Нежные, почти живые цветы расцветут в галерее в самой середине зимы и, хотя весна еще далеко, День всех Влюбленных уже не за горами. Свежие букеты в пастельных тонах порадуют любимого человека и напомнят о теплых весенних днях. Сама художница рассказывает о своих картинах так же, как пишет – через ускользающие образы:

«В дыхании цветов разные ароматы – пряные, свежие, травяные, множество оттенков запаха и цвета. Свои забытые слова, солнечные пятна вечерние тени, радости, открытия, мечты – то, что отражается в глазах человека…»