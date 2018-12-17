Фонд Потанина участвует в пополнении коллекции Государственного Эрмитажа

В рамках Международных дней друзей Эрмитажа музей представил новые поступления в свою коллекцию: первую видеоинсталляцию в собрании музея – «Море безмолвия» Билла Виолы, дар фонда, – и работу Ансельма Кифера «Аврора», приобретенную музеем на средства Фонда Потанина и Фонда развития Государственного Эрмитажа.

Картина одного из крупнейших художников послевоенной Германии «Аврора» была представлена в числе прочих на выставке «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову», проходившей в сентябре 2017 в парадных залах Зимнего дворца, и создавалась художником специально для Санкт-Петербурга. Видеоинсталляция американского пионера видеоарта Билла Виолы также экспонировалась в Эрмитаже в 2014 году на выставке «Билл Виола. Море безмолвия» и была приурочена к 250-летию музея. Теперь работы художников получили постоянную прописку в Эрмитаже, – новейшие приобретения выставлены в зале 353 Главного штаба.

«Пополнение коллекций произведениями современного искусства остается сложной темой даже для крупных российских музеев с мировым именем. В последние годы случаи приобретения значимых работ современных художников можно пересчитать по пальцам. Поэтому мы рады возможности поддержать Эрмитаж в расширении коллекции – так же, как мы поддержали Третьяковскую галерею, передав ей в дар работу Эрика Булатова «Картина и зрители». Мы уверены, что лучшие образцы современного искусства, в том числе и западного, должны быть достоянием общества, быть доступными широкой публике, а не только узкому кругу ценителей. Это – один из способов участия в глобальном культурном диалоге. Кроме того, сам факт такого приобретения является во многом символическим событием: для музея это знак развития и перспектив, а для меценатов и дарителей – возможность задуматься о появлении тренда, к которому стоит присоединиться», - говорит генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.

Партнерство Фонда и Государственного Эрмитажа продолжается в течение почти 20 лет. В истории сотрудничества уже были случаи приобретения для коллекции музея знаковых экспонатов – в 2002 Владимир Потанин приобрел «Черный квадрат» Казимира Малевича. Учредитель Фонда стоял у истоков создания Фонда развития Государственного Эрмитажа – эндаумента, доходы от которого позволяют реализовывать стратегические проекты по развитию музея. Фонд поддерживает музей в его работе по сохранению культурного наследия и стремлении развиваться, меняя свой облик в контексте XXI века. Стремясь поощрить наиболее активных и творческих сотрудников музея, Фонд осуществляет две грантовые программы: индивидуальных грантов «За вклад в развитие Эрмитажа» и грантов на научные поездки и стажировки.