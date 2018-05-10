ента новостей

10:05
Фестиваль лета на стадионе «Кировец»
09:53
Парад Победы в Петербурге
09:37
В городе Колпино погиб двухлетний мальчик
09:25
Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"
09:25
Выгода летних кафе
21:52
«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу
10:08
А он остался…
00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
08:15
Долг «Ленфильма»
01:45
ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона
17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"

Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"

0
46
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Премьера авангардного к/м фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)" на киностудии «Ленфильм»

11 мая в 19:00 в директорском зале киностудии Ленфильм состоится премьерный показ финальной версии короткометражного фильма "Люди как животные" и обсуждение увиденного с создателями. Ведущий показа: В. В. Корнев, д.ф.н., организатор фестиваля "Киноликбез", редактор альманаха "Ликбез", киновед.
О фильме: Неудачливый и фриковатый парень теряет желание к жизни – его мысли и чувства никого не интересуют, поэтому и он проявляет всё большее равнодушие к окружающей действительности. Между тем его кота, наоборот, переполняет жизнерадостность – даже в ограниченном пространстве квартиры он всегда находит что-то важное и интересное. Однажды в их доме происходит чудесное превращение – оставаясь в тех же физических оболочках, кот и человек меняются своими социальными ролями. Кот становится на задние лапы, одевает костюм и отправляется на работу, а человек примеряет повседневную жизнь пушистого зверька. Но что происходит с их самосознанием?

Лента создана при поддержке Благотворительного фонда «Чистые грёзы» (Дебошир-фильм), а также творческого объединения «РевКино».
Помимо самого показа авторы расскажут о сложностях при съёмке животных, уникальном в сегодняшних условиях эксперименте с созданием аналоговых титров, а также обсудят со зрителями философские аспекты сюжета фильма.
Также в рамках мероприятия состоится презентация и показ тизера нового проекта "12 опытов о будущем" и показ микрофильма «Кировский завод» из цикла работ молодых питерских режиссёров «Просто это Петербург».

Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"

Все по теме: видео Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

2-10-2017, 13:24
Наряды Росгвардии усилят на время проката «Матильды»
6-01-2017, 19:33
Как представляли себе 2017 год люди из далекого 1960-го
28-07-2016, 22:03
Существует ли зависимость от сериалов?
21-06-2016, 17:52
Путин прибыл на "Ленфильм"
21-03-2016, 17:59
Спецпоказ «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
19-02-2015, 09:05
Состоялась премьера "Батальона"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
161
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
243
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
211
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
210
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх