Премьера фильма Алексея Пряхина "Люди как животные (1.1)"

11 мая в 19:00 в директорском зале киностудии Ленфильм состоится премьерный показ финальной версии короткометражного фильма "Люди как животные" и обсуждение увиденного с создателями. Ведущий показа: В. В. Корнев, д.ф.н., организатор фестиваля "Киноликбез", редактор альманаха "Ликбез", киновед.

О фильме: Неудачливый и фриковатый парень теряет желание к жизни – его мысли и чувства никого не интересуют, поэтому и он проявляет всё большее равнодушие к окружающей действительности. Между тем его кота, наоборот, переполняет жизнерадостность – даже в ограниченном пространстве квартиры он всегда находит что-то важное и интересное. Однажды в их доме происходит чудесное превращение – оставаясь в тех же физических оболочках, кот и человек меняются своими социальными ролями. Кот становится на задние лапы, одевает костюм и отправляется на работу, а человек примеряет повседневную жизнь пушистого зверька. Но что происходит с их самосознанием?

Лента создана при поддержке Благотворительного фонда «Чистые грёзы» (Дебошир-фильм), а также творческого объединения «РевКино».

Помимо самого показа авторы расскажут о сложностях при съёмке животных, уникальном в сегодняшних условиях эксперименте с созданием аналоговых титров, а также обсудят со зрителями философские аспекты сюжета фильма.

Также в рамках мероприятия состоится презентация и показ тизера нового проекта "12 опытов о будущем" и показ микрофильма «Кировский завод» из цикла работ молодых питерских режиссёров «Просто это Петербург».