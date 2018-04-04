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Итоги финала конкурса красоты «Студенческая краса 2018»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Состоялся финал городского конкурса красоты «Студенческая краса 2018»

3 апреля состоялся финал городского конкурса красоты «Студенческая краса 2018». За победу боролись 10 студенток вузов и ссузов Северной столицы.

Чтобы завоевать главный титул и покорить сердца жюри и зрителей девушкам пришлось показать разные способности и таланты. Первым испытанием для финалисток на пути к победе стал конкурс дефиле – девушкам не только предстояло красиво пройтись по сцене, но выразить свою индивидуальность в ритмичной и уверенной походке. Участницам также было необходимо показать себя с лучшей стороны в конкурсе самопрезентаций. Девушки за ограниченное время рассказывали о своих достоинствах, семье, увлечениях, планах на будущее. В творческом конкурсе финала девушки исполняли танцевальные и вокальные номера, читали стихи. Перед оглашением результатов студентки продефилировали в вечерних платьях.

Девушек оценивала команда экспертов, среди которых были участник телевизионного проекта «Русский ниндзя» Александр Сабанин, известный  модельный тьютор и  хореограф-балетмейстер Вячеслав Язовских, режиссер-постановщик, кастинг-директор регионального тура Мисс Россия 2018 Вера Гармашова, бьюти-блогер Gala и другие.

По итогам всех этапов конкурса титул «Мисс Студенческая краса 2018» получила Анна Диева (Государственный университет морского и речного флота им.адмирала С.О. Макарова).

Победительница призналась, что не надеялась победить. Рассказала, что перед финалом была уверена, что выиграет другая девушка. «Перед финалом приснился сон, в котором выиграла другая девушка, я была уверена, что не получу главный титул, что выиграет именно та участница. У меня настоящий шок.  Я преодолела многие свои внутренние страхи - для меня именно это особенно ценно. Были определенные комплексы: я видела, что многие девочки на отборочных турах и репетициях держались гораздо увереннее меня. Я была на их фоне такой скромняшечкой. А в итоге я смогла победить! От конкурса остались только положительные эмоции! Всё было очень интересно, у нас сложился дружный коллектив. Это хороший опыт для всех нас», − отметила  Анна Диева.

Другие призовые места разделились следующим образом:

Первая Вице-Мисс «Студенческая краса 2018» - Александра Пожидаева (Санкт-Петербургский политехнический университет);

Вторая Вице-Мисс «Студенческая краса 2018» - Мария Балясникова (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна);

- Мисс Зрительских симпатий - Тамара Веренич (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет);

- Мисс Очарование - Марина Козочкина (Международный банковский институт);

- Мисс Грация - Анастасия Зиновьева (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича);

- Мисс Интеллект - Анастасия Езюкова (Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна);

- Мисс Артистичность - Татьяна Володькина (Колледж электроники и приборостроения);

- Мисс Импровизация - Диана Золотова (Петровский колледж);

- Мисс Интеллигентность - Елизавета Саратова (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

Все участницы получили наградные ленты, дипломы и памятные подарки от организаторов и партнеров конкурса.
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