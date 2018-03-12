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» » Второй концерт из цикла «Музыка Российской Государственности»

Второй концерт из цикла «Музыка Российской Государственности»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В Большом зале Президентской библиотеки будет представлен второй концерт проекта, «Анна Иоанновна и Елизавета Петровна «Музыка. Балы. Интриги»

Фонд международного фестиваля классической музыки «Дворцы Санкт-Петербурга», победитель конкурса Президентских грантов на 2018 год, представляет уникальный масштабный музыкально-просветительский проект «Музыка Российской Государственности» в Президентской библиотеке.

16 марта 2018 года, в 20:00 в Большом зале Президентской библиотеки на Сенатской площади (Историческое здание Святейшего Синода) петербургской публике и гостям нашего города будет представлен второй концерт проекта, «Анна Иоанновна и Елизавета Петровна «Музыка. Балы. Интриги».

Музыку великолепной эпохи представляют: потрясающая сопрано из Италии Франческа Билиотти, уникальный РОГОВОЙ оркестр, Ансамбль старинной музыки BAROCCO CONCERTATO, автор проекта, худ. руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», скрипачка Мария САФАРЬЯНЦ, Ансамбль солистов КОНСТАНТИНОВСКОГО оркестра.

Эпоха, о которой расскажет историк, потрясающий рассказчик Александр Мясников поистине можно назвать «золотым веком». Императрица Елизавета Петровна обладала незаурядными музыкальными способностями и занятиям музыкой отводилась важная роль в её образовании. Она пела и, если верить молве, сама сочинила песни «Во селе, селе Покровском» и «Чистый источник! Всех цветов красивей». В дальнейшем судьба песен сложилась таким образом, что они постепенно превратились в народные.

 Елизавета превратила русский двор в один из самых блистательных в Европе. При Елизавете Петровне существовала итальянская опера и придворный певческий хор. По повелению императрицы при дворе был заведён первый роговой оркестр и оркестр янычарской (турецкой) музыки.

Именно в царствование Елизаветы Петровны произошло важнейшее событие в музыкальной жизни России: была поставлена первая опера на русское либретто.

О проекте:

«Музыка Российской Государственности» – цикл из десяти мультимедийных концертов в сопровождении увлекательного повествования знаменитого российского историка, писателя, создателя исторического проекта «Россия – моя История» Александра Мясникова.

Каждый концерт посвящен одному Российскому Императору и его музыкальной эпохе, от Петра I до Николая II. Все концерты музыкально-просветительского проекта проходят в Президентской библиотеке (историческое здание Святейшего Синода).

Исторические тексты Александра Мясникова, сопровождающие музыкальные выступления, далеки от сухой академичной лекции. Выступления писателя отличаются живой подачей, автор знакомит зрителя с историческими персонажами в увлекательной форме, украшая повествование малоизвестными фактами биографий и личностей героев. Его рассказы не оставляют равнодушным даже людей, далеких от исторической науки.

Александр Мясников – историк государственного уровня, регулярно консультирующий Президента Российской Федерации по историческим вопросам.

Музыкальная часть проекта  не менее уникальна. На концертах будут звучать не только известные, но и редкие музыкальные артефакты, открывающие нам многие музыкальные (и не только) тайны великих эпох. 

В музыкальной культуре Российской империи тесно переплетены традиции многих европейских стран. И в концертах принимают участие звезды мировой сцены, которые своим творчеством раскроют перед нами все элементы, из которых складывалась русская музыкальная культура.

«Музыка Российской Государственности» – проект государственной важности, призванный популяризировать классическую музыку, вызвать интерес к изучению Российской истории, особенно у молодой аудитории, с помощью ненавязчивого, увлекательного и современного подхода.

Проект «Музыка Российской Государственности» осуществлен с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Начало концерта в 20:00.
Источник: Visit Peterburg
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