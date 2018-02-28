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Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержит создание Центров социальных инноваций в сфере культуры

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72
Автор: nnikitina-pr
0
Фото:
fondpotanin.ru
Благотворительный фонд Владимира Потанина объявляет об открытии нового конкурса

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявляет об открытии нового конкурса, направленного на продвижение и поиск успешных моделей в социокультурной сфере.
Цель конкурса – помочь созданию ресурсных организаций в сфере культуры, способных стать центрами просвещения и новаторства. Таким образом, Фонд масштабирует и углубляет свою традиционную деятельность по поддержке культуры, переходя на новый качественный уровень в соответствии с новыми стратегическими приоритетами: междисциплинарностью, долгосрочным планированием и нацеленностью на результат.
Грантовый фонд конкурса составляет 100 млн рублей.
Конкурс является частью программы «Эффективная филантропия» и нацелен на укрепление роли организаций культуры в развитии регионов
Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева: «Сложные социальные вызовы, стоящие перед обществом сегодня, заставляют нас искать эффективные решения, и в этом процессе высока роль музеев и других организаций культуры. Благодаря им, у людей формируются такие важные качества, как креативность, открытость, способность действовать сообща. Мы надеемся, что создаваемые центры дадут возможность собрать и использовать лучшее из накопленного опыта, а также объединить ресурсы многих организаций. Они станут местом, где можно задавать новые вопросы и находить ответы, обсуждать идеи и проводить исследования. Создание центров даст организациям культуры возможность изменить не только себя, но и повлиять на будущее всей сферы и общества в целом».
Благотворительный фонд В.Потанина реализует программы в сфере культуры с момента основания в 1999 году. Результатом этой деятельности стали качественные изменения музейной среды: получили широкое распространение нестандартные подходы к деятельности музея, в муниципальных и малых музеях стали чаще реализовываться оригинальные проекты, сложилось профессиональное сообщество музейных проектировщиков . Новая инициатива Фонда, придерживаясь принципа развития, институализирует накопленные знания, создает возможности для профессионального наставничества, открывает широкий доступ к экспертизе в сфере культуры и компетентной консультационной поддержке. В перспективе центры и сообщества, которые сложатся вокруг них, будут способствовать повышению ценности культурных ресурсов и достижению устойчивого социального эффекта.
Новый конкурс – не первая инициатива Фонда, нацеленная на создание инфраструктуры целой сферы. В настоящее время принимаются конкурсные заявки на создание Центров знаний по целевым капиталам. Поддерживая модель доступного ресурсного центра, Фонд не только способствует профессионализации разных областей знаний, но и влияет на создание качественных условий для эффективной работы НКО в России.
В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные учреждения. Подробно о конкурсе на сайте Фонда. Заявки принимаются до 30 апреля (включительно) 2018 года в электронном виде в личном кабинете на сайте Фонда www.fondpotanin.ru (баннер или кнопка «Войти» в правом верхнем углу).
Консультации по проведению конкурса проводятся сотрудниками Фонда по телефону +7 495 974 3017 и электронной почте museum@fondpotanin.ru.
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