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» » Презентация иммерсивного шоу «Безликие»

Презентация иммерсивного шоу «Безликие»

0
66
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
bezlikie.show
В открытой киностудии Лендок состоится пресс-конференция, посвященная презентации иммерсивного шоу «Безликие»

16 октября в 19.00 в открытой киностудии Лендок состоится пресс-конференция, посвященная презентации иммерсивного шоу «Безликие». Участникам пресс-конференции представится уникальная возможность из первых уст услышать историю создания проекта и первыми увидеть фрагмент шоу, обещающего стать самым громким и обсуждаемым событием театрального сезона.
Иммерсивное шоу «Безликие» – результат работы международной команды профессионалов. Над шоу работают режиссер и продюсер Мигель, генеральный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, а также американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина (Journey Lab, Нью-Йорк). За музыкальное оформление отвечает лидер Therr Maitz Антон Беляев. Костюмы для уникальной постановки разработал именитый петербургский дизайнер Алина Герман.
Гостей события ожидает эксклюзивная возможность не только узнать о нашумевшем проекте непосредственно от его создателей, но и прочувствовать на себе атмосферу «Безликих». Каждого из пришедших ждет погружение в загадочный мистический мир, где он сможет оценить масштабы одной из самых ожидаемых премьер года и составить собственное мнение на основе пережитого им опыта – всё это за три недели до премьерного показа шоу.
Спикеры пресс-конференции:
1. Виктор Карина – режиссер

2. Мигель – продюсер, режиссер

3. Мия Занетти – режиссер

4. Антон Беляев (лидер группы Therr Maitz) – автор музыки

5. Алина Герман – петербургский дизайнер, создающий коллекцию для шоу

6. Анастасия Тимофеева – креативный продюсер

Пресс-конференция состоится 16 октября в 19:00 в открытой киностудии Лендок по адресу наб. Крюкова канала, 12.

Презентация иммерсивного шоу «Безликие»

Презентация иммерсивного шоу «Безликие»

Презентация иммерсивного шоу «Безликие»

Презентация иммерсивного шоу «Безликие»
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