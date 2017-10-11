Презентация иммерсивного шоу «Безликие»

16 октября в 19.00 в открытой киностудии Лендок состоится пресс-конференция, посвященная презентации иммерсивного шоу «Безликие». Участникам пресс-конференции представится уникальная возможность из первых уст услышать историю создания проекта и первыми увидеть фрагмент шоу, обещающего стать самым громким и обсуждаемым событием театрального сезона.

Иммерсивное шоу «Безликие» – результат работы международной команды профессионалов. Над шоу работают режиссер и продюсер Мигель, генеральный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, а также американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина (Journey Lab, Нью-Йорк). За музыкальное оформление отвечает лидер Therr Maitz Антон Беляев. Костюмы для уникальной постановки разработал именитый петербургский дизайнер Алина Герман.

Гостей события ожидает эксклюзивная возможность не только узнать о нашумевшем проекте непосредственно от его создателей, но и прочувствовать на себе атмосферу «Безликих». Каждого из пришедших ждет погружение в загадочный мистический мир, где он сможет оценить масштабы одной из самых ожидаемых премьер года и составить собственное мнение на основе пережитого им опыта – всё это за три недели до премьерного показа шоу.

Спикеры пресс-конференции:

1. Виктор Карина – режиссер

2. Мигель – продюсер, режиссер

3. Мия Занетти – режиссер

4. Антон Беляев (лидер группы Therr Maitz) – автор музыки

5. Алина Герман – петербургский дизайнер, создающий коллекцию для шоу

6. Анастасия Тимофеева – креативный продюсер

Пресс-конференция состоится 16 октября в 19:00 в открытой киностудии Лендок по адресу наб. Крюкова канала, 12.