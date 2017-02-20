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В Петербурге разбираются в тонкостях военной кухни

0
66
Автор: demidov
0
Фото:
2do2go.ru
Выставка "Щи да каша - пища наша" расскажет об истории армейского питания в России

17 февраля в Военно-медицинском музее открылась выставка «Щи да каша – пища наша». Ко Дню продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил России была воссоздана история питания военнослужащих в Российской армии.

Выставка показывает, как развивались знания о культуре питания, здоровом рационе, гигиене приготовления пищи, и о том, как изменялись подходы к питанию военнослужащих на протяжении веков.

Например, по сравнению с нашим временем, в начале XVIII века общая калорийность еды для солдат была ниже необходимой. Обычный набор продуктов был весьма скуден: хлеб, мясо, крупа, соль, уксус, водка и пиво. Только через 200 лет солдатам стали давать свежее мясо или мясные консервы, сливочное масло или сало, муку, чай, сахар, свежие или сушеные овощи и перец.
Экспонаты из фондов музея представляют собой оригинальные документы и фотографии, кухонную утварь и столовую посуду конца XVIII – начала XXI веков, изобразительные материалы, рецепты, руководства, рукописи, брошюры, книги, а также макеты кухонных машин.

На открытии выставки каждый желающий смог продегустировать военный обед. Кулинары поделились секретами своих лучших рецептов. Гости выставки увидели, как выглядели походно-полевые кухни, узнали о правилах, соблюдавшихся при приготовлении и хранении пищи, методах обеззараживания воды, времени появления первых сухих пайков и многое другое.

В наше время питание в армии организовано по системе «шведского стола». Например, на обед военнослужащим предоставляется выбор из двух супов и салатов, трех горячих блюд и гарниров, компота или сока. Однообразная еда может снижать аппетит и усвояемость пищи. Поэтому специалисты продовольственной службы работают над расширением ассортимента блюд. Стоит отметить, что энергетическая ценность ежедневного рациона в российской армии достигает 4 400 ккал, а это больше, чем в США, Германии, Франции и Великобритании.
Источник: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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