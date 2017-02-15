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» » На реконструкцию закрыли башню Святого Олафа

На реконструкцию закрыли башню Святого Олафа

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Величественное строение закрыли на замок

История знает множество великих королей и святых, приложивших немало сил для укрепления и продвижения своих взглядов в народные массы. Не всегда их действия сопровождались миром, но тогда был важен результат…
Норвежский король, которого впоследствии христианская церковь признала святым, положил свою жизнь на благо и процветание христианской веры. Поэтому памятное сооружение, носящее название Выборгский замок, очень важный исторический и культурный памятник.
Как и все древние постройки, замок со временем пришел в упадок, но туристы вопреки всему очень любят посещать башню, когда-то считавшуюся высочайшим оборонным строением. Недавно прошла последняя экскурсия, после которой на башню был повешен большой замок, символизирующий начало реконструкции.
Полное завершение всех ремонтных работ планируется на конец осени этого года. Разумеется, экскурсионные показы будут проводиться в музее. В башне святого Олафа планируется восстановить лестницу и многоэтажные перекрытия. Также отреставрируют фасад здания.
В последний день перед торжественным закрытием в башне прошли театральные представления, в которых приняли участие многие из туристов. Надеемся, что после завершения работ башня приобретет свой первоначальный облик.
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