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Уникальный фестиваль Киберфест в Петербурге

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Лучшие мастера киберискусства делились опытом

Искусство может выражаться во многих вещах. Будь то картины или скульптуры, важны лишь чувства и смысл которые художник заложил в свое произведение. Современный век подарил миру еще одно из направлений в искусстве – кибернетика.
Одаренные талантом дети и подростки, а также многие взрослые доказали, что блеснуть талантом можно не только в живописи, но и электронике, создавая нечто невероятное из металла, микросхем, света или звука. Фестиваль Киберфест направлен показать миру, что любой талант имеет место, быть. А многие из участников просто поражают зрителей необычными изобретениями, не только внешне, но и с наличием множества различных полезных функций.
В фестивале приняли участие больше ста представителей с различных стран мира. Каждый показал что-то свое особенное, вкладывая в это душу и сердце, пусть и электронное.
Празднество не ограничилось только выставкой, там прошли и разные мастер классы для участников, и всех кому интересно было послушать. Выдающиеся мастера киберискусства делились своим опытом и советами с начинающими талантами.
Лучшие работы с Кибер-фестиваля украсили собой Российский научно-исследовательский музей.

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