Уникальный фестиваль Киберфест в Петербурге

Искусство может выражаться во многих вещах. Будь то картины или скульптуры, важны лишь чувства и смысл которые художник заложил в свое произведение. Современный век подарил миру еще одно из направлений в искусстве – кибернетика.

Одаренные талантом дети и подростки, а также многие взрослые доказали, что блеснуть талантом можно не только в живописи, но и электронике, создавая нечто невероятное из металла, микросхем, света или звука. Фестиваль Киберфест направлен показать миру, что любой талант имеет место, быть. А многие из участников просто поражают зрителей необычными изобретениями, не только внешне, но и с наличием множества различных полезных функций.

В фестивале приняли участие больше ста представителей с различных стран мира. Каждый показал что-то свое особенное, вкладывая в это душу и сердце, пусть и электронное.

Празднество не ограничилось только выставкой, там прошли и разные мастер классы для участников, и всех кому интересно было послушать. Выдающиеся мастера киберискусства делились своим опытом и советами с начинающими талантами.

Лучшие работы с Кибер-фестиваля украсили собой Российский научно-исследовательский музей.