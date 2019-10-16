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Возникнет ли единая платежка ЖКХ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vzsar.ru
В России может появиться единая квитанция за ЖКХ

Сегодня в сфере ЖКХ существует много проблем. Одна из них – система начисления за услуги и наличие нескольких квитанций. Это приводит к тому, что люди нередко путаются, куда и за что платить. К тому же некоторые управляющие компании пользуются запутанными расчетами и прибегают к тактике нецелевого использования средств.

Выходом из положения может стать единая платежка за услуги ЖКХ. Законопроект о единой квитанции ЖКХ был внесен в Госдуму. Эту инициативу намерено поддержать правительство.

«Питерец.ру» отмечает, что в случае появления такой платежки расчеты по новой системе станут более прозрачными. Сократится риск хищения денег управляющими кампаниями. Посмотрим, станут ли вводить такую квитанцию.

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