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Свои валюты лучше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
maximonline.ru
Россия и Турция перешли на расчеты в национальных валютах 

«Питерец.ру» сообщает, что Россия продолжает тенденцию использования национальных валют при расчете между другими странами. Так платежи в рублях и юанях осуществляются при взаимодействии РФ и Китая. Подобная схема применяется и при взаимных расчетах с некоторыми другими странами.

В частности, подписано соглашение с Турцией, согласно которому расчеты между Россией и этой страной теперь будут осуществляться в рублях и турецких лирах. Это позволит укрепить торгово-экономическое сотрудничество между странами.

Такая стратегия важна не только с точки зрения экономики. Здесь присутствует и некий политический аспект. Отказ от доллара и евро становится ответом на действия США и ЕС в отношении нашей страны.

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