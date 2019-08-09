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В Петербурге предлагают вдвое сократить налоговую ставку на плавучие доки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
assembly.spb.ru
В Петербурге предлагают вдвое сократить налоговую ставку на плавучие доки

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок внёс на рассмотрение городского парламента проект закона, которым предлагается снизить налоговую ставку на плавучие доки в 2 раза — с 200 до 100 рублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости.

Как пояснил автор документа, в 2017 году после ведомственных разъяснений повышению налоговых ставок были подвергнуты не только «роскошные» виды транспорта, такие как яхты, катера и гидроциклы, но и плавучие доки, которые крайне необходимы в повседневной работе всех судостроительных предприятий.

—Для них новая налоговая ставка увеличила расходы на содержание фактически в два раза. При этом повышение затронуло прежде всего небольшие предприятия, которые занимаются ремонтом судов и на балансе которых содержатся плавучие доки. На мой взгляд, такое увеличение налоговой нагрузки — как минимум, несправедливо, тем более в городе, который исторически является столицей отечественного судостроения, — отметил Денис Четырбок.

По мнению парламентария, снижение налоговой ставки позволит предприятиям направлять сэкономленные средства непосредственно на развитие судостроения как одной из ключевых отраслей промышленности, создание новых рабочих мест и обслуживание существующих типов судов.

Источник: Комитет по законодательству
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