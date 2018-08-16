Помещения медицинского университета имени Павлова будут отремонтированы

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта помещений Первого медицинского университета имени академика И.П. Павлова, расположенного на улице Льва Толстого в Санкт-Петербурге. Также выданы положительные заключения по сметной документации на капремонт помещений в здании поликлинического корпуса, в здании хранилища рентгенопленки под размещение утилизатора и в клинике госпитальной хирургии учебного заведения.

Первый медицинский университет имени академика И. П. Павлова - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. История университета берет свое начало с открытия в сентябре 1897 года Женского медицинского института — первого в России и в Европе учебного заведения, в котором женщины могли получить высшее медицинское образование. Сегодня университет стал одним из ведущих медицинских и научных центров России.

В ходе реализации первого из проектов, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, будут проведены работы по капитальному ремонту помещений, предназначенных для размещения кабинетов ультразвуковой диагностики в здании второго и четвертого отделений хирургии вуза. Проектом предусмотрены замена полов, дверных полотен и окон, облицовка и окраска стен, устройство перегородок и подвесных потолков, прокладка трубопроводов, установка сантехники, радиаторов и воздухоотводчиков. Кроме того, будут проведены монтаж новых светильников, розеток и осветительных щитков, а также другие необходимые работы.