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Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга

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Автор: demidov
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Фото:
vk.com
В Смольном подвели предварительные итоги исполнения бюджета в 2017 году. Георгий Полтавченко остался недоволен тем, как комитеты исполнили бюджет

По данным Комитета финансов, расходная часть бюджета прошлого года была реализована на 96,6%, тогда как в 2016 году данный показатель исполнения бюджета был выше – 97,3%. «Я считаю, что плохо сработали в прошлом году. Хуже, чем в 2016-м, который был сложнее. Тогда работали достаточно мобилизовано, а в 2017-м расслабились. Времени на это нет, надо работать», – отчитал подчиненных градоначальник.
Напомним, что прошлогодний бюджет города был утвержден с рекордным дефицитом. План бюджета предусматривал более 470 млрд рублей доходов и около 535 млрд рублей расходов, таким образом дефицит бюджета составил бы примерно 63 млрд рублей. В принятом Законодательным Собранием и утвержденном губернатором бюджете сумма бюджетных расходов была скорректирована до 573 млрд рублей, а дефицит – до 69,8 млрд рублей, то есть он почти достиг допустимого порога в 15% от доходной части (72,6 млрд рублей).
Эксперты связывали рост бюджета с необходимостью повышения зарплат бюджетникам в рамках исполнения «майских указов» президента, а также с подготовкой города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, в прошлом году в Смольном появились новые структуры. Так, с июня 2017 года Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости была преобразована в Комитет по контролю за имуществом. ККИ принял весомый блок функций и полномочий от Комитета имущественных отношений, однако и прежний комитет никуда не делся. Если в прошлом году имущественные структуры Смольного (КИО) получили 16,5 млрд рублей, то в 2017 – 18,4 млрд рублей запланировали для КИО и еще 244,8 млн рублей должны были выделить на содержание и работу ККИ.
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
Руководитель структуры Андрей Коротков заявлял, что работа его комитета будет приносить городу немалые доходы, в том числе за счет поступления в бюджет налогов на имущество. Бизнесменов очередная реструктуризация имущественного блока не обрадовала, по их словам именно КИО и ККИ мешают предпринимателям нормально развиваться, приводя бизнес к банкротству и убыткам. Градус недовольства комитетами достигал такого накала, что побуждал людей выходить на митинги.
На правительственном совещании Комитет финансов отчитался, что доходная часть бюджета была перевыполнена и составила 101,2% от плана, в основном за счет налогов. В то время как расходная часть была реализована всего на 96,6%. Особенно «проштрафился» Комитет по строительству, который освоил бюджет всего на половину, его теперь ожидает кадровая проверка. В число неэффективно справившихся со своими обязанностями вошли также тот самый недавно образованный Комитет по контролю за имуществом, Комитет по промышленной политике и инновациям, Комитет по природопользованию и Комитет по экономической политике и стратегическому планированию.
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