ента новостей

16:24
Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора
16:11
В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».
13:31
Впервые в России: легендарный британский художник-эксцентрик и японский архитектор-перформер
09:30
Торжественное собрание ветеранов органов государственной власти Ленобласти
09:23
Пожар на горнолыжном курорте в Приозерском районе Ленобласти
09:17
Пожар в квартире во Фрунзенском районе
08:42
Рост петербургской экономики
23:35
Памфилова дала отмашку из ЦИК
19:56
Петербуржцы охладели к китайскому
11:38
Стоматолог: предполагаемый череп Николая II, найденный в Екатеринбурге, может ему не принадлежать
11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
10:40
Музыкальная сказка для всей семьи «Чудо-Юдо»
10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
09:47
В Колпинском районе задержан грабитель
09:41
В Купчино ограбили женщину, брызнув ей в лицо газом из баллончика
09:11
Американцы помогли предотвратить теракты
15:53
Обидное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – 84:87
21:04
Канада побеждена на «Кубке Первого канала»: состоялся ли реванш?
00:47
26 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить в Евролиге «Маккаби»
22:12
Чехия разгромила Канаду на «Кубке первого канала»
12:09
Проверить статус запроса в Росреестр можно не выходя из дома
12:06
В Ленобласти прибавится коммунальной спецтехники
11:54
У подследственного в СИЗО нашли "умные часы"
11:22
В Калининском районе поменяются троллейбусные маршруты
11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
11:02
В Ленобласти неизвестные под угрозой ножа забрали выручку в кафе
07:55
ЕС в своем репертуаре
00:20
«Химки» уступили «Уникахе» в гостях – 84:93, Огастин сделал дабл-дабл
23:08
В победном матче со шведами очки набрали только игроки СКА
15:15
Делегация СПбГМТУ побывала с деловым визитом в Китае
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».

В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».

0
4
Автор: lubov_bruk
0
Фото:
asninfo.ru
В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация,

15 декабря 2017 г. в Центре импортозамещения и локализации в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».

Организаторами Конференции выступили Жилищный комитет Санкт-Петербурга, НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ООО «ЖКХ МИКС».
В рамках Конференции Фонд капитального ремонта наградил компанию «МЛМ Нева трейд» почетным дипломом за успешное участие в программе капитального ремонта лифтового оборудования в жилом фонде Санкт-Петербурга в 2017 г.
Также вице-президент Национального Лифтового Союза Захаров Алексей Сергеевич официально объявил региональным представителем НЛС по СЗФО генерального директора ООО «МЛМ Нева трейд» Игоря Станиславовича Януковича.
Игорь Станиславович выступил с докладом, в котором поблагодарил НЛС за оказанное доверие, а также осветил основные проблемы лифтового сообщества.
Директор по сервису и модернизации ООО «МЛМ Нева трейд» Васильев Андрей Александрович в рамках Конференции представил актуальный доклад на тему «Реакция на законодательные инициативы: вопросы монтажа, эксплуатации, сдачи объектов».

В рамках Конференции были затронуты такие важные темы, как итоги проведения замены и капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах в 2017 году; планы по замене и капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах по программе капитального ремонта в 2018 году; энергоэффективность как инструмент модернизации лифтового хозяйства Санкт-Петербурга; реализация требований 743 Постановления Правительства; вопросы подготовки кадров для лифтовой отрасли и другие.
Источник: asninfo.ru
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-12-2016, 08:52
Ремонт в метро
5-12-2014, 14:38
Средства на капремонт жилья в нашем городе будут храниться в Банке Москвы
30-01-2014, 13:57
Обыски в Жилищном комитете
20-01-2014, 17:59
Проверьте информацию о капитальном ремонте ваших домов
27-09-2013, 13:20
13 кровель, прошедших капитальный ремонт в этом году, забракованы жилищным комитетом
15-04-2013, 08:45
Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ленобласти подешевеет

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
124
Вчера, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
148
Вчера, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
0
153
15-12-2017, 11:06
В Невском районе иномарка сбила подростка.
0
215
7-12-2017, 17:33
Автозак с силовиками попал в ДТП
Наверх