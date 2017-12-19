В «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».

15 декабря 2017 г. в Центре импортозамещения и локализации в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоялась V Лифтовая Конференция «Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль».

Организаторами Конференции выступили Жилищный комитет Санкт-Петербурга, НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ООО «ЖКХ МИКС».

В рамках Конференции Фонд капитального ремонта наградил компанию «МЛМ Нева трейд» почетным дипломом за успешное участие в программе капитального ремонта лифтового оборудования в жилом фонде Санкт-Петербурга в 2017 г.

Также вице-президент Национального Лифтового Союза Захаров Алексей Сергеевич официально объявил региональным представителем НЛС по СЗФО генерального директора ООО «МЛМ Нева трейд» Игоря Станиславовича Януковича.

Игорь Станиславович выступил с докладом, в котором поблагодарил НЛС за оказанное доверие, а также осветил основные проблемы лифтового сообщества.

Директор по сервису и модернизации ООО «МЛМ Нева трейд» Васильев Андрей Александрович в рамках Конференции представил актуальный доклад на тему «Реакция на законодательные инициативы: вопросы монтажа, эксплуатации, сдачи объектов».

В рамках Конференции были затронуты такие важные темы, как итоги проведения замены и капитального ремонта лифтов в многоквартирных домах в 2017 году; планы по замене и капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах по программе капитального ремонта в 2018 году; энергоэффективность как инструмент модернизации лифтового хозяйства Санкт-Петербурга; реализация требований 743 Постановления Правительства; вопросы подготовки кадров для лифтовой отрасли и другие.