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Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»

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Автор: Ruslan Yagudin
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Фото:
kartagoroda.org
Петербургский стартап «Карта города» подключила к своей технологии 10 крупнейших торговых сетей города.

Петербургский предприниматель Павел Трибель создал в мае 2015 года ООО "Карта Города", компания разработала и внедрила в жизнь технологию MFID (от англ. MultiFunctional IDentification), которая может разными способами, вплоть до биометрических данных, идентифицировать пользователя.
В настоящее время для внедрения этой технологии используется пластиковая карта (со штрихкодом и магнитной полосой), но в будущем носитель может меняться. "Карта Города", работающая на базе мобильного приложения Telegram, функционирует как единый проездной билет на общественном транспорте со скидкой до 30% и заменяет карты лояльности 10 крупных городских сетей, среди которых "O'КЕЙ", "Улыбка радуга", "Вотоня", "Градусы", "Аптеки Невис", бары SPb, автозаправки ПТК и другие.
"С одной стороны выигрывают покупатели, которым не придется носить в кошельке большое количество карт лояльности разных сетей. С другой стороны, ретейлеры, подключившиеся к программе, смогут привлечь новых клиентов за счет создания партнёрских программ на единой платформе. Например, за покупку в одной сети может автоматически предоставляться специальное предложение от другой. Адресно, своевременно и без расходов на рекламные листовки и купоны", - говорит основатель и генеральный директор ООО "Карта города" Павел Трибель.
Ретейлеры за счет партнерской программы рассчитывают не только привлечь новых клиентов, но и сократить расходы на коммуникацию с имеющимися покупателями. "Мы подключились к единой "Карте Города", потому что во-первых, это возможность увеличить число наших покупателей и получить новый канал получения дополнительных данных о покупателях к уже имеющимся. Во-вторых, каналы коммуникации, на базе которых работает "Карта Города", это более дешёвый и эффективный способ коммуникации с клиентами: мы можем передавать бОльший объем информации за меньшие деньги, в отличии от sms-рассылки", - говорит менеджер бизнес-требований сети "О'КЕЙ" Николай Бабухин.
Одним из распространенных страхов ретейлеров является утеря базы данных клиентов в процессе коллективного подключения к единому носителю. Однако в "Карте Города" пояснили, что ретейлер не несет никаких рисков по передаче базы данных третьим лицам, так как база клиентов копится и хранится у него самого. А разработчик технологии является лишь единым интерфейсом для подключения карты лояльности к разным торговым компаниям.
"Мы вообще никак не вмешиваемся в программы лояльности сетей. Каждая компания сама устанавливает свои правила, мы не влияем на это, а покупатель сам подключается дистанционно к той программе, к которой хочет. И в момент подключения клиент дает свое согласие на передачу своего профиля ретейлеру, что заменяет ему ручное заполнение анкеты", — говорит генеральный директор ООО "Карта Города" Павел Трибель.
"Карта Города" создавалась как первая в своем роде единая Городская программа лояльности, обеспечивающая удобный доступ ко всей городской инфраструктуре, включающей общественный транспорт и торгово-сервисные предприятия. Карты реализуются во всех кассах Петербургского Метрополитена и могут выдаваться покупателям торговыми предприятиями в качестве своей карты лояльности, тем самым избавляя покупателя от необходимости носить с собой кучу карт.
"Карта Города" одновременно является единым электронным проездным билетом с возможностью оплачивать проезд на общественном транспорте со скидкой до 30%, позволяет бесплатно пользоваться городскими перехватывающими парковками, получать баллы такси и других партнеров за поездки на метро, а также может использоваться как электронный театральный билет.
Источник: Пресс-служба ООО «Карта Города»
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