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» » Online-экскурсии на завод Coca-Cola пошли на «Взлёт»!

Online-экскурсии на завод Coca-Cola пошли на «Взлёт»!

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41
Автор: lbul
0
Фото:
vk.com
В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге завершился второй тур Всероссийской студенческой digital-мастерской «Взлёт».

В минувшую пятницу в Санкт-Петербурге завершился второй тур Всероссийской студенческой digital-мастерской «Взлёт». Площадкой проведения стал Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Попробовать свои силы в решении реальных кейсов и усовершенствовать профессиональные навыки, необходимые для дальнейшей работы, могли студенты специальностей «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Маркетинг» и «Менеджмент».

В течение месяца до старта мастерской участники смогли проявить себя при решении домашних заданий, одним из которых стал кейс Coca-Cola HBC Россия.

«Мы с удовольствием приняли участие в digital-мастерской в качестве авторов одного из кейсов, который касался продвижения online-экскурсий на производство Coca-Cola HBC Россия. Мы активно развиваем экскурсионное направление, предоставляя возможность всем желающим как лично посетить заводы во всех регионах России - от Владивостока до Санкт-Петербурга, так и online, посредством виртуального тура, который размещен на нашем официальном сайте. Участники мастерской отлично справились с заданием. Мы благодарим всех, кто принял участие в его решении, ну и, конечно, поздравляем победителей», - отметила Екатерина Фирсова, руководитель по внешним и внутренним коммуникациям в Московском и Северо-Западном регионах Coca-Cola HBC Россия.
«Взлёт» – это современный образовательный проект, направленный на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала студентов, а также на формирование у будущих специалистов профессиональных компетенций. Кроме того, конкурс нацелен на популяризацию digital-маркетинга и новых сфер медиа и бизнеса.
В соревновании приняли участие 15 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов Северо-Западного региона.
Победителем студенческой digital-мастерской «Взлёт» стала команда «Promocja» (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова). В финале их конкурентами будут обладатели второго и третьего места: «High five» (СПбГЭУ) и «Digital Crew» (МГУ им. М.В. Ломоносова).
Финал проекта состоится уже в 17-18 марта в Казани, где участники из 9 сильнейших команд сразятся за победу во Всероссийской студенческой digital-мастерской «Взлёт».
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