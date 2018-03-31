Илон Маск раскрывает планы, как человечество будет осваивать Марс и Луну

Илон Маск – предприниматель и инженер, принявший участие в разнообразных необычных проектах. Например, он основал компанию SpaceX, которая стала путем к более доступным космическим полетам на многоразовых ракетах. Сегодня этот человек вынес на суд общественности план того, как создать инновационный космический корабль, который даст возможность колонизировать планету Марс и построить на Луне обитаемую базу.

А вместе с тем данный проект позволит усовершенствовать и сделать регулярными перелеты коммерческого типа, способные меньше чем за 60 минут доставить любого в другую точку мира.

Особенности новой разработки

Новый корабль, разработкой которого поделился инженер, получил название BFR. По мнению специалиста, он будет способен заменить не совсем оправдавшие ожидания:

Falcon Heavy;

Falcon 9;

Dragon.

Эти продукты компании в свое время должны были стать многоразовыми ракетами, осуществившими мечту о доступных космических полетах. Подробней читай тут.

При этом планы инженера достаточно амбициозные, уже рассчитывается, что первый полет на Марс на гигантской новой ракете будет доступен в 2022 году. И в ходе него планируется доставить на планету два корабля с грузом, на которых будет находиться необходимое оборудование для создания жилой базы и объектов, вырабатывающих энергию и топливо для полетов обратно.

И если все задуманное осуществится, то в 2024 году на Марс уже полетят люди для развития самодостаточной колонии.

В процессе выступления на международном конгрессе астронавтики И. Маск объявил, что он и его команда уже знают, где взять инвестиции на воплощение данного плана. И это станет, как инженер сам выразился, «каннибализмом» по отношению к иным продуктам его компании.

Но пока Илон Маск, все же спускаясь с Красной планеты на родную землю, заявляет, что до того времени, как осуществится задуманное, новая ракета будет использоваться в качестве корабля, который станет вместо нескольких небольших космических устройств доставлять спутники на орбиту, осуществлять поставки на Международные космические станции и т.д.

Отметим, что сегодня SpaceX вкладывает большие усилия в свои многоразовые космические аппараты. И, как известно из более ранних новостей, они уже совершили около 16-ти успешных запусков и возвратов.

Со слов Маска, уже в 2019 году планируется провести экспериментальный запуск новой ракеты. Единственное, что пока остается непонятным – кто станет первооткрывателем, решившимся строить и поддерживать жизнедеятельность космических колоний.