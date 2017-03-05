При проведении различных отделочных работ, связанных с покраской или покрытием лаком различных поверхностей не обойтись без использования грунта. Современные грунты и лаки находят применение при отделке полов, выполненных из паркетной доски или при оформлении мебели из дерева, либо с фасадами из натурального шпона.

Грунт может быть укрепляющим, проникающим, универсальным. Для укрепляющих грунтовок характерно повышенное содержание клеящих веществ. Как правило, в них не добавляют фунгициды. Таким составом обрабатывают рыхлые осыпающиеся поверхности, которые полностью впитают грунтовку, обеспечивая лучшую адгезию.

Грунтовка под лак предназначается для обработки деревянных поверхностей. Это первый слой, без которого невозможна качественная финишная отделка лаком напольного покрытия, мебельных фасадов и других изделий. Выбор лаков и грунтов зависит от материала основания, вида отделочных работ и ряда других факторов.

Сегодня на отечественном рынке имеется широкий выбор всевозможных отделочных материалов, которые позволяют добиться оригинальных решений в дизайне интерьеров и экстерьеров зданий и помещений различного предназначения.