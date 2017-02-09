Основные детали постройки своего дома

Строительство собственного дома процесс отнюдь не легкий и требует серьезного подхода к делу. И чтобы в процессе его постройки возникало как можно меньше проблем, необходимо составить план его постройки. План будет определять ключевые моменты его постройки и даст представление о масштабах работ. А так же благодаря плану, легко будет узнать, на каком этапе происходит строительство. Геологические изыскания перед строительством дома можно заказать на http://geolog-voronezh.ru/geodezicheskie-raboty-pr.

План строительства частного дома:

- выбор участка,

- выбор или создание собственного проекта,

- определение положения на участке,

- согласование,

- выбор подрядчика,

- постройка дома.

Пункт первый – выбор и покупка участка.

Это очень важный вопрос, т.к. именно от него зависит, как будет проходить строительство и комфортабельность проживания в доме. При выборе участка необходимо убедиться или выполнить следующие пункты:

Можно ли строить дом на выбираемом участке и является ли он юридически чистым.

Необходимо убедиться, что разрешение на постройку дома будет получено.

Нужно узнать все обременения, которые налагаются на этот участок. Особенно те, которые препятствуют строительству.

Необходимо убедиться в отсутствии рядом кладбищ, крематориев, отвалов, скотомогильников и т.д. Нежелательно наличие рядом предприятий, комбинатов, скотоводческих ферм, особенно если роза ветров от этих организаций направлена на выбираемый участок.

Все необходимые коммуникации должны быть поблизости. А на момент возведения дома должны быть вода и электричество. В том числе расположение рядом районных центров, социокультурных, продовольственных, бытовых, медицинских и образовательных проектов.

Необходимо оценить транспортные возможности выбранной местности. На каком транспорте добираться до участка, сможет ли добраться до участка строительная техника?

Узнать реальную обстановку в данном районе у соседей, а заодно осведомиться о прошлых хозяевах.

Осведомиться о геологических и географических характеристиках местности. При необходимости провести инженерно-геологические изыскания.

Пункт второй – выбор проекта или создание своего.

Можно приобрести готовый проект у строительных институтов/организаций. Так же можно заказать индивидуальный проект у специалистов. Если есть соответствующее образование, то можно создать проект самому. При этом необходимо четко знать, какой нужен дом, и каким требованиям он должен соответствовать.

Пункт третий – определение положения на участке.

Производится разметка участка под застройку, где определяется будущее место постройки дома.

Пункт четвертый – согласование.

Разрешение на строительство заполучить не сложно: нужно обратиться в администрацию города/поселка и уточнить, а затем предъявить необходимые документы.

Потребуется получить акт обследования участка. Провести топографическую съемку и передать результаты отделу геонадзора.

Подготовить пакет документов для оформления строительного паспорта объекта.

Прийти к соглашению по застройке с санитарно-эпидемиологической службой и пожарной инспекцией.

Посетить комитет по архитектуре и согласовать с ним выбранный проект. После этого забрать строительный паспорт.

Пункт пятый – выбор подрядчика.

Если постройка дома планируется самостоятельно, то можно сразу пропустить этот пункт, однако, не рекомендуется экономить на собственном комфорте. При выборе генподрядчика необходимо проанализировать рынок и выбрать наиболее подходящее отношение цена/качество.

Пункт шестой - возведение дома.

Производятся земляные работы, при этом отрывается котлован под фундамент. Далее идет монтаж опалубки под фундамент и его заливка, или укладка бетонных блоков, при их наличии. После того как фундамент готов и выстоял необходимое время, следует приступать к постройке стен и перегородок. Быстрота возведения и теплотехнические характеристика зависят от выбора строительных материалов. При использовании кирпича или бетонных блоков, перекрытия между этажами рекомендуется выполнять из бетонных плит. Это существенно улучшит несущую способность перекрытий и увеличит звукоизоляцию. С окончанием постройки стен, следует переходить к монтажу стропильной системы и кровли. Первым делом монтируется стропильная система, после чего производится укладка на нее кровельного материала.

После выполнения всех этих пунктов дом можно считать готовым. Далее следует переходить к отделке его изнутри.