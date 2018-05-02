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Контекстная реклама: преимущества и недостатки

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Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Pay Per Click, или контекстная реклама, - давно используемый метод электронной коммерции

Pay Per Click, или контекстная реклама, - давно используемый метод электронной коммерции. PPC служит ориентиром для целевых онлайн-пользователей и направляет их по нужному адресу. Такой маркетинговый ход обеспечивает онлайн-платформы непрерывным притоком “своих” клиентов. Перед тем, как заказать настройку контекстной рекламы в http://cropas.by/kontekstnaya-reklama/, рекомендуем обратить внимание на принципы работы данного механизма.

Суть и механизм действия PPC

Контекстная реклама - это текстовой мини-блок, куда входят:

  • название продукта;
  • перечисление его ключевых характеристик;
  • способы связи с рекламодателем: телефон, адрес и прочие данные.

Структурированные таким образом объявления размещаются на web-страницах авторитетных поисков и активно посещаемых тематических ресурсов. Большинство рекламодателей предпочитают настроить Google Adwords и Яндекс. Директ (эти “корифеи” глобальной сети собирают наибольшее количество юзеров).

Главный рычаг управления контекстной рекламой - аукционная цена клика (Under-Click). Снижая или повышая ставки, онлайн-продавец удерживает постоянных клиентов и привлекает новых. Чтобы не разочаровать первых и не оттолкнуть вторых, содержательная часть сайта рекламодателя должна максимально соответствовать анонсу.

Насколько это выгодно?

Стоит ли заказывать настройку контекстной рекламы? Какой у нее КПД? Ответить на эти резонные вопросы поможет выявление положительных сторон контекстной рекламы и ее недочетов.

Очевидными плюсами контекстной рекламы являются:

  • оперативность: анонсы моментально визуализируются в местах размещения, гарантируя сиюминутный отклик целевой online-публики;
  • таргетирование заходящих на сайт по географическому и временному параметрам;
  • осуществление контроля над потребительским спросом путем внесения корректур в описание рекламируемого продукта;
  • разумная затратность ставок, регулируемая по усмотрению рекламодателя в зависимости от эффективности кликов по определенным запросам.

К минусам контекстной рекламы относят:

  • аукционный принцип образования ставок, в результате чего в выигрыше остаются наиболее платежеспособные конкуренты;
  • средний уровень кликабельности при рекламировании уникального продукта, неизвестного большинству людей;
  • ограниченность в средствах воздействия, не позволяющая описаниям стать более заметными.

Pay Per Click в ряду рекламных веб-инструментов

Контекстная реклама не единственный “имиджмейкер” во Всемирной паутине, хотя именно с нее начинают свой путь большинство игроков онлайн-рынка. Впоследствии они могут прибегать и к другим способам завоевания клиентского интереса. Назовем наиболее популярные из них.

Медийная реклама

Суть этого приема - в представлении компаниями себя и своих брендов в виде графических баннеров. Места встречи с ними интернет-сообщества - поисковые страницы и рекламные онлайн-площадки.

У медийной рекламы более действенный, чем у контекстной, набор орудий влияния: палитра цветовых решений, анимирование. Однако затратность ее выше, чем публикация PPC. К тому же, медиа-реклама не гарантирует большого наплыва онлайн-гостей, так как не включает в себя контактных данных о рекламодателе.

Поисковая оптимизация

SEO-продвижение заключается в выведении корпоративного веб-ресурса в ТОП-10 по итогам ранжирования. Тогда компания приобретает узнаваемость, а ее интернет-платформа набирает обороты посещаемости.

Минусы SEO-процесса - его трудоемкость, длительность и высокая себестоимость. По каждому из этих критериев он уступает PPC. Стоит упомянуть и о подводном камне сео-оптимизации - соблазне прибегнуть к “черному пиару”, за что модернизированные роботы-поисковики отправляют в бан.

Пресс-релиз

Press-release - краткий анонс о скором выходе новой продукции. Подобные заметки размещаются обычно на тематических площадках, популярных у онлайн-комьюнити. В отличие от PPC, пресс-релиз воспринимается как новостной месседж, а не призыв к действию.

При всем разнообразии альтернативных каналов клиентского трафика, контекстная реклама в ряде случаев незаменима. Без нее не обойтись, если из многомиллионной армии посетителей нужно выбрать тех, кто с наибольшей вероятностью станет вашим покупателем.
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