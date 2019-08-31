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» » » » Как продать квартиру выгодно и быстро?

Как продать квартиру выгодно и быстро?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Продать недвижимость не так просто, это довольно сложное мероприятие.

Продажа квартиры обычно связана с переездом в другой город, расширением либо, наоборот, уменьшением жилой площади и прочими житейскими проблемами.

Продать недвижимость не так просто, это довольно сложное мероприятие. Иногда требуется несколько лет, чтобы совершить процедуру на выгодных условиях. В некоторых случаях хозяева продают квартиру за считанные дни, но это бывает очень редко.

Сегодня практически в каждом городе имеются агентства недвижимости. Специалисты предлагают свои услуги населению по продаже и покупке различных объектов. Профессионалы имеют свою собственную наработанную базу и эффективные технологии, по которым они работают.

Любые юридические сделки, осуществляемые в отношении недвижимости, влекут за собой определенный риск. Это связано с большим количеством мошенников в этой области. Население боится самостоятельно выполнять операции с собственностью. Это слишком хлопотно, поэтому многие обращаются за помощью к специалистам, к примеру твой адрес сайт.

Преимуществами агентств недвижимости являются:

- сотрудники фирмы оказывают большое количество услуг юридического характера: покупку и продажу недвижимости, оформление пакета документов для совершения юридических сделок, размен и срочный выкуп квартир, аренду любых видов объектов, юридическое сопровождение, оценку недвижимости, консультацию физических и юридических лиц;

- практически все организации работают с государственными учреждениями. Специалисты компании имеют возможность узнать из достоверных источников о юридической чистоте приобретаемого объекта;

- благодаря тесному сотрудничеству с банковскими учреждениями юристы компании помогут оформить ипотечный кредит;

- огромная база покупателей и продавцов недвижимости дает возможность за довольно короткий период времени найти подходящий вариант для клиента;

- сотрудники владеют информацией о ситуации на рынке недвижимости и приблизительной стоимости различных объектов. Клиент получит профессиональную грамотную консультацию по всем аспектам;

- сотрудники компании произведут демонстрацию наиболее подходящих вариантов. Расскажут о плюсах и минусах объектов. Предложат различные варианты оплаты: рассрочка, кредит, наличные;

- агент контролирует все этапы юридической сделки. С целью исключения мошенничества денежный расчет производится в присутствии сотрудника агентства недвижимости нотариуса.

При выборе агентства недвижимости стоит учитывать такие критерии, как длительность работы, репутацию компании, отзывы клиентов, размер агентства, наличие филиалов, лицензий, сертификатов, наград и грамот.

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