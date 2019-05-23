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Как выбрать квартиру - простые, но важные советы

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Если кто-то задался целью купить квартиру в новостройке и думает, что в короткие сроки найдет наиболее подходящий вариант недвижимости, то он глубоко ошибается.

Если кто-то задался целью приобрести квартиру в новостройке или купить комнату в Санкт-Петербурге и думает, что в короткие сроки найдет наиболее подходящий вариант недвижимости, то он глубоко ошибается. Ведь жилье продается в разных районах города, на различных этажах, с ремонтом и без него, и не только. Чтобы не допустить ошибку, подбирая из более чем тысячи вариантов, руководствоваться простыми, но достаточно действенными советами ниже.

Месторасположение новостройки

Сегодня новостройки строят в разных районах. Есть варианты на окраине, где экологическая обстановка одна из лучших, а также в центре, где традиционно недвижимость стоит дороже. Принять во внимание следует место работы. Если будущий владелец квадратных метров давно и успешно трудится на окраине, то и жить ему там будет целесообразнее. Тут происходит продажа квартир по относительно умеренным расценкам. Центральная часть населенного пункта с давних времен считалась элитной. Здесь расположено множество разных объектов социального, образовательного и иного назначения. Но, в последнее время и окраина активно развивается, заставляя обратить на себя внимание. Что касается магазинов, крупных супермаркетов, аптек и не только, то в шаговой доступности или в нескольких километрах они точно будут в наличии вне зависимости от района проживания.

Какому этажу отдать предпочтение

Первый этаж рассматривать не стоит. Прежде всего, потому, что со временем в квартире будет появляться запах сырости, идущий из подвала. Кроме этого, соседние квартиры на данном уровне могут очень быстро быть переведены в коммерческий фонд. Жить при наличии за стеной салонов красоты, магазинов и не только не очень комфортно. Рассматривать этажи с 3-го и по 10-й. После 10 в целом тоже можно купить новую квартиру и получить отличный вид из окон. Но, если отключат электричество, то на этаже, начиная с указанного и выше, будет отсутствовать не только свет, но и вода.

Ремонт и количество комнат

В продаже представлены квартиры в новостройках следующего плана:
- стройвариант. Какая-либо отделка отсутствует. Довольствоваться придется голыми кирпичными плитами и межэтажными перекрытиями;
- чистовая отделка. Подразумевает стяжку на полу и штукатурку на стенах;
- "под ключ". В такой квартире можно начинать жить сразу после внесения за нее платежа;
- дизайнерский. Стоимость такого ремонта может составлять и половину стоимости апартаментов.
Что касается количества комнат, то тут все индивидуально. Если средств нет и необходимо в короткие сроки решить жилищный вопрос, то купить однокомнатную квартиру. В ином случае уже рассматривать варианты с 2 или 3 жилыми комнатами.

Подземная парковка

Извечная проблема поиска места для парковки машины во дворе будет решена раз и навсегда, если купить место на подземной парковке. Стоит оно дорого, но позволяет получить массу преимуществ.
Как только апартаменты будут приобретены, можно делать ремонт либо завозить мебель. Процедура оформления квадратных метров в собственность сегодня отличается простотой и оперативностью.

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