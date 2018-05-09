ента новостей

21:52
«Тосно» смогло взять Кубок России по футболу
10:08
А он остался…
00:51
Во вторник в Дании не пропустили Мерзликин и Сятери
22:05
Леброн Джеймс сокрушил «Торонто»: «Кливленд» вышел в полуфинал
12:58
В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн
10:35
В Ленобласти бывшего полицейского обвинили в хищении автомобилей
10:21
Из Ладожского озера извлекли утопленника
10:15
В Колпино двое неизвестных ограбили квартиру
08:15
Долг «Ленфильма»
01:45
ЧМ по хоккею: «сухари» Шестёркина, Кинкейда и Нильссона
17:35
Выставка "Бесценное наследие веков. Японское искусство XVII – XXI вв."
15:08
Благотворительный «Северный Бал»
10:50
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда
09:41
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
09:38
В Ленобласти пенсионерка стала жертвой мошенников
09:20
Отставка правительства
00:17
ЧМ по хоккею: австрийцы разбиты, у финна Ахо – 10 очков за 2 матча
23:55
Юрий Томошевский трагически ушёл из жизни в заграничной поездке
15:03
«Кливленд» и «Бостон» - почти финалисты Востока НБА
01:17
ЧМ по хоккею: великолепный Да Коста и спасение чехов
17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
17:28
В центре Петербурга задержали карманника
15:06
Карри – в строю, но «Воинов» разгромили «Пеликаны»
20:39
ЧМ по хоккею: начали с разгрома Франции – 7:0
19:25
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу
14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » Сочетание цветов в одежде

Сочетание цветов в одежде

0
8
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
novosibirsk.fly-line.ru
Приобретая новые вещи в магазине, перед покупкой, девушки изначально думают под какое убранство они будут носить данную вещь

Приобретая новые вещи в магазине, перед покупкой, девушки изначально думают под какое убранство они будут носить данную вещь и какие аксессуары стоит добавить, чтоб хорошо сочеталось с другими элементами гардероба. Главное в подборе одежды – это уметь применять правило хорошего тона, а вот как его применять, вы узнаете в этой статье.

При подборе одежды важно подбирать оттенок под все самые мельчайшие элементы. Если вы научитесь правильно подбирать одежду по тонам, о вас будут говорить, как о человеке со вкусом, ведь если цветовая гамма подобрана неправильно, то это сразу бросается в глаза. Главное правило, которого нужно придерживаться, это то, что в одеже нельзя сочетать одновременно более трех цветов. Все сочетания в одежде стоит подбирать по оттенкам.

Блондинкам больше подойдут такие цвета как: персиковый, темно-синий, голубой, желтый, розовый, зеленый, красный, бирюзовый, ведь благодаря светлому оттенку волос, девушке это добавляет легкости, но главное не переборщить с яркими окрасками, чтобы не было подавление естественной палитры.

Для обладательниц темноватых волос в отличие от блондинок годятся яркие тона, такие как: ярко-красный, малиновый, желтый, розовый, сливовый, серый, коричневый, кирпичный, черный. Но, нужно быть осторожной с выбором пастельных тонов, лучше выбрать белый или серый цвет, вместо бежевого.

Рыжеволосые девушки требуют наибольшего подхода по выбору цвета, ведь из-за яркого цвета волос сложно компоновать с яркими цветами одежды. Лучше выбирать такие цвета: темно-оранжевый, оливковый, шоколадный, золотистый, зеленый, красный, ванильный. Чтобы привлечь к себе внимание, обладательницам рыжих волос стоит выбирать противоположные оттенки.

Но как же обойтись без любимого женского аксессуара, ведь женская сумка — это самый главный элемент в образе. Наиболее универсальным является черный цвет, ведь под любой наряд вы можете взять черную сумку. Некоторый придерживаются правила теплого и холодного тона. Тем самым показывая, что яркий цвет станет дополнением к теплому оттенку.

При выборе обновки стоит полагаться на свой вкус, но и придерживаться простых правил, главное, чтобы вам нравилось, как вы одеваетесь и комфортно себя чувствовали в этой одежде. Ну а если вы все-таки станете правильно подбирать одежду, вы будете не только привлекательно выглядеть, но и показывать ваши достоинства.

Женская одежда оптом от производителя FLY на сайте компании: https://novosibirsk.fly-line.ru/. Модная одежда для очаровательных девушек и ослепительных женщин по самым выгодным ценам.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-02-2017, 21:50
Как создать индивидуальный стиль
20-11-2016, 00:03
Как выглядеть стильно?
20-08-2016, 19:30
С чем правильно носить белые кроссовки
29-01-2016, 23:43
Доставка цветов
14-01-2016, 23:56
Как подобрать сумку к одежде
29-09-2015, 22:52
Спортивный стиль в повседневной жизни

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
159
5-05-2018, 17:36
Смертельное ДТП на трассе «Нарва»
0
239
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
206
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
206
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
Наверх