Сочетание цветов в одежде

Приобретая новые вещи в магазине, перед покупкой, девушки изначально думают под какое убранство они будут носить данную вещь и какие аксессуары стоит добавить, чтоб хорошо сочеталось с другими элементами гардероба. Главное в подборе одежды – это уметь применять правило хорошего тона, а вот как его применять, вы узнаете в этой статье.

При подборе одежды важно подбирать оттенок под все самые мельчайшие элементы. Если вы научитесь правильно подбирать одежду по тонам, о вас будут говорить, как о человеке со вкусом, ведь если цветовая гамма подобрана неправильно, то это сразу бросается в глаза. Главное правило, которого нужно придерживаться, это то, что в одеже нельзя сочетать одновременно более трех цветов. Все сочетания в одежде стоит подбирать по оттенкам.

Блондинкам больше подойдут такие цвета как: персиковый, темно-синий, голубой, желтый, розовый, зеленый, красный, бирюзовый, ведь благодаря светлому оттенку волос, девушке это добавляет легкости, но главное не переборщить с яркими окрасками, чтобы не было подавление естественной палитры.

Для обладательниц темноватых волос в отличие от блондинок годятся яркие тона, такие как: ярко-красный, малиновый, желтый, розовый, сливовый, серый, коричневый, кирпичный, черный. Но, нужно быть осторожной с выбором пастельных тонов, лучше выбрать белый или серый цвет, вместо бежевого.

Рыжеволосые девушки требуют наибольшего подхода по выбору цвета, ведь из-за яркого цвета волос сложно компоновать с яркими цветами одежды. Лучше выбирать такие цвета: темно-оранжевый, оливковый, шоколадный, золотистый, зеленый, красный, ванильный. Чтобы привлечь к себе внимание, обладательницам рыжих волос стоит выбирать противоположные оттенки.

Но как же обойтись без любимого женского аксессуара, ведь женская сумка — это самый главный элемент в образе. Наиболее универсальным является черный цвет, ведь под любой наряд вы можете взять черную сумку. Некоторый придерживаются правила теплого и холодного тона. Тем самым показывая, что яркий цвет станет дополнением к теплому оттенку.

При выборе обновки стоит полагаться на свой вкус, но и придерживаться простых правил, главное, чтобы вам нравилось, как вы одеваетесь и комфортно себя чувствовали в этой одежде. Ну а если вы все-таки станете правильно подбирать одежду, вы будете не только привлекательно выглядеть, но и показывать ваши достоинства.