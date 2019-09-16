Магазин "Комфер" в Санкт-Петербурге: огромный выбор товаров по уходу за пожилыми людьми

Лежачие и пожилые люди – социальные категории, нуждающиеся в особенно тщательном и качественном ежедневном уходе. Жителям Санкт-Петербурга максимально обширный выбор товаров для этой цели представляет магазин "Комфер".

Предлагаемый ассортимент полезных товаров

Магазин ставит перед собой четкую задачу – сделать товары для ухода за пожилыми, лежачими больными доступными для максимально обширной целевой аудитории. Поэтому представляемый каталог регулярно пополняется новыми и всегда актуальными позициями. Основу ассортимента магазина составляют следующие категории товаров:

гигиенические средства при недержании;

бандажи и компрессионный трикотаж;

медицинские приборы для дома;

изделия для ухода за стомой и т. д.

Все перечисленные позиции в каталоге представлены напрямую от их производителей. Это не только подтверждает их высокое качество и безопасность, но и обеспечивает каждому из продуктов приемлемую рыночную цену. Для еще более выгодных покупок магазин "Комфер" в Санкт-Петербурге в своем каталоге https://spb.comfer.ru/ регулярно проводит специальные промо-программы, привлекательные акции.

Условия покупки и доставки продукции от магазина

Обширный выбор товаров по уходу за пожилыми людьми и лежачими больными в каталоге может заметно усложнить выбор потенциальным покупателям. Поэтому помощь в заказе нужных позиций всегда готовы оказать квалифицированные консультанты. Их опыт, глубокое знание товарного ассортимента и специфики его практического использования становятся гарантией полезной покупки для каждого из клиентов.

Для покупателей магазина предусмотрено несколько удобных способов получения заказанных товаров. Все желающие могут забрать продукцию лично со стационарного склада компании. Если такой возможности нет, то разумной альтернативой становятся услуги доставки от компании по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они предоставляются потребителям ежедневно, кроме воскресенья. Дату и время прибытия товаров получатель подбирает те, что являются максимально удобными конкретно для него.

В магазине выгоднее всего совершать закупку товаров для ухода и любых других позиций большими партиями. В этом случае покупателю предоставляется бесплатная доставка в пределах КАД. Гарантированное условие ее получения – оформление заявки на продукцию из каталога на сумму свыше 3000 рублей.