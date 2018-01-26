Довольно часто, карты нам помогают принять верное, а иногда даже сложное решение, с чего начать читайте здесь. С давних времён, человек задумывается и проявляет интерес к своему будущему. Для этого он использует гадание на картах. Человек, из-за собственного любопытства, хочет приоткрыть маленькую щелку двери в будущее.

Многие люди покупают обычную колоду карт и считают, что никаких обрядов с этой колодой проводить не надо, она же совсем новая. Есть обычай, для того, чтобы начать гадание на новых картах, нужно на эту колоду посадить человека, который ни разу не целовался и тогда эта колода станет гадальной. Одно из известных гаданий - это предсказания карт Таро.

Колода состоит из семидесяти восьми карт. Из этой колоды, каждая карта имеет свой определенный смысл.

Человеку, который близко не знаком с этими картами, бывает очень сложно научиться гадать на них. Гадание на этих картах, в Россию пришло из Европы. Поначалу в Европе это была просто азартная игра.

Как известно, на картах Таро гадают цыгане. Самое главное, у карт Таро должен быть только один владелец и никто другой не имеет право даже брать их в руки. Для кого-то гадание это развлечение, для многих людей просто глупость, но никто не знает, что же карты представляют из себя на самом деле. Первые гадания появились еще с незапамятных времен, и появились они в Риме.

Очень легко проверить говорят карты правду или лгут, всего лишь нужно взять любую ситуацию из Вашего настоящего или прошлого, задать вопрос, разложить карты и Вы сразу поймете, врут они или нет.

Самое простое гадание на колоде карт - это "мгновенный ответ". Для начала нужно перетасовать колоду, затем шёпотом произнести вопрос который Вас интересует, после этого достаётся карта, её значение и определяет ответ на заданный Вами вопрос.

Наш мир представляет из себя прошлое и будущее, а наше настоящее - это мгновение между этими мирами. С тем, что с нами было, нам всё уже известно и понятно, а вот с будущим возникают проблемы. Вот именно с помощью карт, мы эти проблемы и пытаемся устранить.

Но к сожалению, как бы мы не хотели, карты не могут избавить нас от проблем в нашем будущем. Они могут лишь только предсказывать, что нас ожидает, а как всем этим распорядиться, решает каждый сам за себя. Несколько правил того, как необходимо гадать при помощи любых карт.

- Нельзя с шуткой относиться к гаданию.

- Желательно проводить эту процедуру ночью.

- Колода должна быть в руках только у владельца.

Ну и пожалуй самое главное правило для достижения результата, нужно знать значения каждой карты и правильную раскладку карт в разных ситуациях гадания.