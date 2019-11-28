Стоит ли вкладываться в сувенирную продукцию

Все люди, независимо от своего возраста, социального положения и статуса в обществе, любят получать подарки. В особенности, когда вещь отличается оригинальностью и предназначена именно для конкретного человека. Именно поэтому в современном маркетинге стали широко применяться сувениры с логотипами, как часть деятельности по продвижению бренда на рынке.

Роль сувениров в развитии бренда

По сравнению с дорогостоящими видами рекламы, сувенирная продукция, как средство продвижения бренда, имеет много преимуществ. Например, заказывая рекламу в Интернете, вы не получаете гарантий, что она не будет блокирована. А удачно выбранный и подаренный сувенир с логотипом компании будет находиться у человека долгое время, ненавязчиво рекламируя ваш бренд.

Успешный бизнес характеризуется несколькими показателями. Такой бренд занимает собственную нишу на рынке услуг и товаров. Руководство имеет четкую политику ведения бизнеса и непрерывно работает над повышением имиджа компании. Продукция с узнаваемым логотипом дает окружающим понять о серьезных намерениях предприятия. Заказ сувениров не требует больших финансовых вложений.

Как выбрать сувенирную продукцию для рекламы бизнеса

Используя единую методику при выборе сувениров, бизнесмены получают от этого средства рекламы наибольшую отдачу. Необходимо иметь в виду три важных фактора:

статус получателя;

функциональные свойства сувенира;

креативный дизайн.

На первом месте находится статус человека или группы людей, которым предполагается подарить сувениры. Предметы с логотипами, предназначенные в качестве подарков, должны соответствовать социальному положению людей. Например, партнерам по бизнесу дарят дорогие сувениры, выполненные из высококачественных и долговечных материалов, которые использует данная компания https://www.amadey-print.ru.

Функциональность и оригинальный дизайн сувенирной продукции имеет большое значение в рекламе бизнеса. Подаренными кружками, блокнотами, калькуляторами, сумками будут пользоваться в офисе и в быту ежедневно. Креативное оформление выделяет сувениры из общей массы похожих вещей и делает рекламу более эффективной. Создайте акцент на стильном оформлении, чтобы логотип компании стал запоминающимся элементом подарка.

Маркетологи сделали вывод: внешний вид и креативный дизайн сувениров привлекают до 80 процентов людей. Из них 60% начинают исследовать логотипы и надписи. Это приводит к тому, что получатели сувенирной продукции узнают больше информации о компании. Следовательно, заказ сувениров является необходимостью в условиях высокой конкуренции. Вещи с логотипами, которыми люди пользуются в повседневной жизни, будут еще долго рассказывать о вашем бренде, в то время как обычная реклама пройдет мимо потенциальных клиентов и скоро забудется.

Применение сувенирной продукции

Сферы, где можно задействовать применение сувениров: открытие новой торговой точки, семинар, выставка продукции, корпоративные праздники, розыгрыши призов. В зависимости от уровня мероприятия используют разные типы сувенирной продукции: от самых простых вещей, например, ручки, магниты, блокноты, небольшие календари, до подарков класса люкс, предназначенных партнерам по бизнесу. Сувениры используются и внутри компании, когда руководство предприятия поздравляет сотрудников с праздниками и дарит презенты. Это способствует укреплению командного духа и повышению имиджа организации.