Пошив штор на заказ

Оформление окна является заключительным шагом в формировании интерьера. При грамотно подобранных шторах можно объединить разные стили, визуально увеличить комнату, скрыть небольшой дефект. Шторы — это как "одежда" для комнаты ими можно подчеркнуть достоинства, и замаскировать недостатки. Очень часто встаёт вопрос: какие шторы выбрать — готовые или на заказ?

Конечно, готовый вариант существенно дешевле и быстрее. А вот индивидуальный пошив штор может испугать некоторых. Ошибочно считать, что оформление окна на заказ это долгий и трудный процесс. Все трудные вопросы вы отдаете специалистам, а остальные согласовываете вместе с мастером, где вам предстоит лишь выбрать — ткань, цвет, конструкцию и стиль. Качественный индивидуальный пошив штор и другого интерьерного текстиля предлагает компания «Катрис» - салоны штор и текстильного дизайна.

При обращении в мастерскую, как правило, дизайнер выезжает на дом, чтобы точно снять мерки с окна и в дальнейшем не пришлось подгонять уже готовое изделие. В процессе учитываются все ваши пожелания и делается пара эскизов, из которых выбираете наиболее подходящий. После этого начинается основная работа по пошиву.

Преимущества индивидуального пошива:

- у вас действительно будет эксклюзивный и уникальный дизайн окна, который отлично подойдет именно к вашему стилю квартиры. Это создаст дополнительный уют и особенность всей квартиры.если у вас нестандартный вид или размер окна, то данный вид штор будет самым оптимальным вариантом. Не надо искать, выбирать или переделывать готовое изделие. Все уже будет продумано для вашего окна.

Если вы заказываете шторы уже по готовым выкройкам в ателье или же выбираете стандартные шторы, то стоимость их снижается. Стандартные шторы из наличия или магазина могут прекрасно вписаться в ваш интерьер, но, например, вас не устраивает ткань или расцветка. В мастерской обычно представлено множество типов тканей и разнообразных цветов. Вам остается только определиться с выбором.

Индивидуальный дизайн предполагает создание декоративных элементов к шторам:

каскады

ламбрекены

люверсы

Вместе со шторами вы можете сразу выбрать дополнительный декор интерьера, подобранный в одном стиле. Например: салфетки, подушки, покрывала и другое. В любом случае, какой вид штор вам подойдет — выбор индивидуальный. Возможно, вы найдете в магазине шторы мечты, которые будут гармонично подходить к окну, а может быть отдадите предпочтение индивидуальному пошиву. Но следует помнить, что готовые шторы выбирают те, кого интересует скорость и не высокая стоимость. Если же не спешите и хотите эксклюзивный дизайн окна — сделайте выбор в пользу штор на заказ.