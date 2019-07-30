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» » » » Как осуществляется заправка автомобильного кондиционера в автосервисе

Как осуществляется заправка автомобильного кондиционера в автосервисе

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48
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
avtosputnik-spb.ru
Как заправляют автомобильный кондиционер в автосервисе. Что дает диагностика перед заправкой, и нужна ли она вообще.

Заправка кондиционера – обязательный этап обслуживания климатического оборудования. Процедура производится с применением хладогента в условиях автосервиса, поскольку она требует привлечения специализированного технического оснащения.

Заправка автокондиционера – этапы процедуры

Для каждого транспортного средства необходимая кратность обслуживания автомобильного кондиционера определяется индивидуально. Периодичность зависит от техническим состояния и года выпуска машины. Для новых автомобилей достаточной считается одна заправка в 2-3 года. Всем машинам старше 6 лет процедуру рекомендуется проводить ежегодно. Экстренная заправка кондиционера выполняется в случае протечки хладогента.

Процедуру заправки автомобильного кондиционера мастера автосервиса выполняют в три последовательных этапа:

  • диагностика оборудования;
  • частичное заполнение хладогентом;
  • полная заправка оборудования.

Проводиться все эти этапы работ могут только в чистом, сухом помещении, что позволяет исключить риск попадании в полость климатического оборудования пыли и других загрязняющих частиц. На все работы, которые мастера выполняют, чтобы заправить кондиционер в машине, в обязательном порядке водителю предоставляются гарантии.

Диагностика кондиционера перед заправкой – что она дает?

Даже если речь идет о плановой заправке кондиционера, мастера не могут провести процедуру без тщательной диагностики климатического устройства. Она дает возможность удостовериться в полной исправности оборудования, и достоверно выявить все имеющиеся скрытые, мелкие дефекты.

Диагностика автомобильных кондиционеров может выполняться несколькими способами: избыточное давление, ультрафиолет и газ. Последний метод подходит для выявления незначительных потерь фреона. Если же потеря хладогента большая, то мастера для проверки оборудования используют избыточное давление. Газ применяют для выявления небольших протечек, дефектов в конструкции кондиционера.

К заправке климатической системы мастера приступают только после завершения диагностики, устранения всех неисправностей в случае их выявления. Процедура осуществляется на автоматических станциях с цифровым управлением. Для них предусмотрено точное программирование, что гарантирует высокоточную и полностью безопасную заправку автомобильного кондиционера любой модификации.

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