Свежие новости

20:29
Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупной суммы денег
19:57
Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?
14:55
Приезжие вымогатели получат по заслугам
12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
10:55
Автомобильное производство сократилось
09:01
Погодные аномалии
06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23:38
Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»
20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб
18:37
Перестрелка в ресторане «Монтекки»
16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
15:35
Второе за неделю нападение на мигранта в Невском районе
12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
09:52
Важность безопасности
09:27
Вспомнили жертв репрессий
22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
19:17
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
18:50
Жертва «Сапсана»
18:10
Самоубийство в историческом антураже
14:43
Мигрант не преодолел высокий забор
10:15
Петербургские ученые восстановят древний город
10:13
Газета для женщин-мигранток появилась в Петербурге
09:59
Штраф за парковку
09:33
Очередные перестановки
23:33
О группах смерти в социальных сетях и их жертвах
21:38
Вооружён и очень опасен
20:08
В ЦПКиО проходит "Елагинская карусель"
20:07
Зарезал собутыльника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » » » Maserati покоряет мировой рынок

Maserati покоряет мировой рынок

0
75
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
pixabay.com
Совсем недавно все автомобили Maserati собирались вручную на заводе компании в Модене

Совсем недавно все автомобили Maserati собирались вручную на заводе компании в Модене, а рабочий персонал не превышал 150 человек. На  сегодняшний день компания довольно развита, и новые автомобили строятся на мерседесовской платформе. Годовой выпуск машин – 20 000 экземпляров. Теперь он более массовый, но при этом снизился процент эксклюзивности как в плане производства, так и восприятия.

Самый большой Maserati

Новая модель кабриолета Maserati GranCabrio является одним из самых больших автомобилей с похожим типом кузова. Он без труда может разместить в себе четырех человек, соответственно масса тоже увеличилась на 100 кг. Но не только нехарактерная для данного типа автомобилей практичность, выделяет его на фоне других, схожих по статусу и цене.

Дизайн Maserati

Над автомобилем, а именно над его дизайном, работала контора Pininfarina, а над внешним видом GranCabrio - талантливейший Джейсон Кастриота, являющийся уроженцем Нью-Йорка. Он иммигрировал в Европу с целью стать шеф-дизайнером Пининфарины, а потом и Бертоне. Помимо этого, он еще и изобразил автомобиль специально для своей страны, так как именно США является основным покупателем Maserati.

Внутренняя отделка Maserati

Салон автомобиля сконструирован по спортивным традициям. Отделка роскошная и будет приятной каждому покупателю. Также компания предусматривает индивидуальный автоподход к каждому клиенту, а это значит, что покупатель при заказе автомобиля может выбрать цвет, который ему по душе. Maserati предлагает своим клиентам несколько вариантов кожи различных цветовых зарядов и выделки. Помимо этого, производитель имеет множество видов деревянных вставок. Также можно подобрать на свой вкус отделку потолка, пола, крыши и кузова, для которого предусмотрено 18 цветов. При открытии двери Maserati GranCabrio вход в машину широкий. Посадка у автомобиля низкая, имеется большой порог. Руль стоит почти вертикально, как у гоночной машины. В глубине располагаются педали с эффектными алюминиевыми накладками.

Что под капотом у Maserati GranCabrio

Автомобиль имеет двигатель V8, объем которого 4.7 литра, мощность 440 л.с. Самая высокая скорость, которую он способен развивать на оборотах, составляет 283 км/ч. если крыша поднята, а со сложенной - 274 км/ч. Коробка передач - шестиступенчатая АКПП.

Подвеска Maserati GranCabrio

Для улучшения стабильности заднюю ось снабдили блокировкой. Также немаловажным показателем, который порадует гурманов, является развесовка. Если крыша поднята, то на передний привод приходится 49% массы, а при опущенной - на задний 48.5%, но при вхождении в поворот под тягой показатели могут возрасти от 50 до 60%

Цена на Maserati CranCabrio

Стоимость автомобиля базовой комплектации начинается от 7 миллионов 60 тысяч рублей. Эта версия предусматривает все необходимые радости жизни.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...
RTB System
Loading...

Похожие публикации

30-08-2016, 00:09
Иномарки по цене российских автомобилей – on-DO и mi-DO
2-08-2016, 22:49
Внедорожник Nissan Murano
21-07-2015, 01:40
Производство легковых автомобилей сократилось на 20%
26-06-2014, 15:01
Петербургским любителям супердорогих автомобилей покажут Lamborghini
15-08-2013, 12:39
Красный Hyundai Solaris стал юбилейным полумиллионным автомобилем
2-11-2012, 00:29
Завод General Motors в Шушарах начал серийное производство Opel Astra седан

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
140
Сегодня, 12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
0
104
Вчера, 12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
0
671
20-12-2016, 21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
0
172
19-12-2016, 11:36
Ночное происшествие в Калининском районе
Наверх