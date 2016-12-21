Maserati покоряет мировой рынок

Совсем недавно все автомобили Maserati собирались вручную на заводе компании в Модене, а рабочий персонал не превышал 150 человек. На сегодняшний день компания довольно развита, и новые автомобили строятся на мерседесовской платформе. Годовой выпуск машин – 20 000 экземпляров. Теперь он более массовый, но при этом снизился процент эксклюзивности как в плане производства, так и восприятия.

Самый большой Maserati

Новая модель кабриолета Maserati GranCabrio является одним из самых больших автомобилей с похожим типом кузова. Он без труда может разместить в себе четырех человек, соответственно масса тоже увеличилась на 100 кг. Но не только нехарактерная для данного типа автомобилей практичность, выделяет его на фоне других, схожих по статусу и цене.

Дизайн Maserati

Над автомобилем, а именно над его дизайном, работала контора Pininfarina, а над внешним видом GranCabrio - талантливейший Джейсон Кастриота, являющийся уроженцем Нью-Йорка. Он иммигрировал в Европу с целью стать шеф-дизайнером Пининфарины, а потом и Бертоне. Помимо этого, он еще и изобразил автомобиль специально для своей страны, так как именно США является основным покупателем Maserati.

Внутренняя отделка Maserati

Салон автомобиля сконструирован по спортивным традициям. Отделка роскошная и будет приятной каждому покупателю. Также компания предусматривает индивидуальный автоподход к каждому клиенту, а это значит, что покупатель при заказе автомобиля может выбрать цвет, который ему по душе. Maserati предлагает своим клиентам несколько вариантов кожи различных цветовых зарядов и выделки. Помимо этого, производитель имеет множество видов деревянных вставок. Также можно подобрать на свой вкус отделку потолка, пола, крыши и кузова, для которого предусмотрено 18 цветов. При открытии двери Maserati GranCabrio вход в машину широкий. Посадка у автомобиля низкая, имеется большой порог. Руль стоит почти вертикально, как у гоночной машины. В глубине располагаются педали с эффектными алюминиевыми накладками.

Что под капотом у Maserati GranCabrio

Автомобиль имеет двигатель V8, объем которого 4.7 литра, мощность 440 л.с. Самая высокая скорость, которую он способен развивать на оборотах, составляет 283 км/ч. если крыша поднята, а со сложенной - 274 км/ч. Коробка передач - шестиступенчатая АКПП.

Подвеска Maserati GranCabrio

Для улучшения стабильности заднюю ось снабдили блокировкой. Также немаловажным показателем, который порадует гурманов, является развесовка. Если крыша поднята, то на передний привод приходится 49% массы, а при опущенной - на задний 48.5%, но при вхождении в поворот под тягой показатели могут возрасти от 50 до 60%

Цена на Maserati CranCabrio

Стоимость автомобиля базовой комплектации начинается от 7 миллионов 60 тысяч рублей. Эта версия предусматривает все необходимые радости жизни.