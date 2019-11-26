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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Восстановленные шины KAMARETREAD обеспечивают надежное сцепление с дорогой

Восстановленные шины KAMARETREAD обеспечивают надежное сцепление с дорогой

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Увеличение сроков использования шин – одно из главных направлений в работе Шинного бизнеса Группы «Татнефть»

Увеличение сроков использования шин – одно из главных направлений в работе Шинного бизнеса Группы «Татнефть» с. Это актуально для сегмента грузовых автомобилей и коммерческого транспорта. Именно в этой отрасли до 10% от затрат на ТО составляют прямые расходы на покупку шин и их обслуживание. Специалисты предприятия ООО «КаМаРетрэд» рассказали о ключевых преимуществах и особенностях эксплуатации восстановленных ЦМК шин.

В конструкцию ЦМК шин КАМА изначально заложен потенциал к восстановлению и повышению срока эксплуатации. Корды брекера и каркаса представляют собой комбинацию металлических нитей, которые обеспечивают прочность и надежность. С двумя циклами восстановление каркаса и одной донарезкой протектора ходимость ЦМК шин КАМА увеличивается до 700 тыс. км. Такие высокие показатели ходимости обеспечиваются уникальным составом резиновой смеси на основе натурального каучука и прочным металлокордным каркасом.

Затраты на топливо при эксплуатации ЦМК шин КАМА в среднем снижаются на 15% (по сравнению с грузовыми комбинированными шинами). По итогам эксплуатации одного из клиентов KAMA TYRES: при проходе за год около 100 тыс. км один грузовик компании сэкономил на заправках более 100 тыс. руб. Парк техники размером в 50 автомобилей получил экономию до 6,5 млн рублей ежегодно.

ЦМК шины обеспечивают увеличение ходимости. С учетом двукратного восстановления и одной нарезки протектора их пробег составляет до 700 тыс. км. Услуга повторного восстановления снижает стоимость каждого километра пробега до 5 копеек.

В 2018 году Шинный бизнес KAMA TYRES выпустил на рынок новый бренд KAMA PRO. Линейка ЦМК шин нового поколения предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках. За счет оптимизации конструкции и использования новой рецептуры резиновой смеси увеличена ходимость шин на 20% (в отличие от серийных шин КАМА).

Кроме этого, гарантия на продукцию предприятия ООО «КаМаРетрэд» на выполненные работы составляет 2 года.

Официальный интернет-магазин KAMA TYRES https://kamatyres.shop/

Источник: avtovzglyad.ru

Восстановленные шины KAMARETREAD обеспечивают надежное сцепление с дорогой

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