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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело

В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Anton78
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В отношении нетрезвого водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело

Ранее, в минувшую субботу, сообщалось, что в 18 часов 28 минут возле дома №44 по улице Авиационная 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», в состоянии алкогольного опьянения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученика 11 класса, который с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.

Вчера в отношении водителя возбуждено уголовное дело части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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