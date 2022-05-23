В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело

Ранее, в минувшую субботу, сообщалось, что в 18 часов 28 минут возле дома №44 по улице Авиационная 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», в состоянии алкогольного опьянения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученика 11 класса, который с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.

Вчера в отношении водителя возбуждено уголовное дело части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.